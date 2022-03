Masones xalapeños se dicen preocupados por "ruptura" del estado de Derecho en Veracruz

Para los masones de Xalapa, los cambios que se dieron en el Poder Judicial de Veracruz con la salida de su extitular Sofía Martínez Huerta y la designación de una nueva persona a cargo, Isabel Inés Romero Cruz, a quien presuntamente también quieren remover, demuestra que el estado de Derecho está roto en la Entidad."Prácticamente vimos como quitan a una persona y luego ponen a otra y ahora salen con que a ésta también la van a quitar, eso no puede ser, no es posible tanta inestabilidad porque la Ley es la Ley y dice las cosas tal cual deben ser", comentó Miguel Ángel Hernández Rivera, gran maestro de la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz.Hernández Rivera criticó que en el PJE se busque ahorrar recursos cerrando juzgados, aduciendo acciones de austeridad, dejando en la indefensión a los justiciables."¿Y los gobernados dónde quedan? El Estado no tiene por qué guardarse un sólo peso para el día de mañana, tiene que aplicarlo en lo que está activo; es una partida que ya fue otorgada y no es para que se guarde, es para que se aplique. En primer lugar está el gobernado porque es el que rige la sociedad", destacó el líder masón.Criticó también que haya desinterés de la gente por exigir que se cumpla lo que prometieron los gobernantes."Tenemos preocupación porque el Estado de Derecho está roto y cuando se rompe en una sociedad como la nuestra, implica una situación de gravedad con el tiempo. De la gente no toda está contenta, algunos lo estarán por algunas circunstancias pero la mayoría no", aseveró.Previo al evento de conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez, en el centro de Xalapa, lamentó que en la Entidad Veracruzana, con todo y sus riquezas, haya hambruna y que sus carreteras estén en malas condiciones."Hay un desequilibrio enorme entre las riquezas y la gente marginada. Y recordemos que la gente más marginada fue la que salió con esta pandemia", precisó, al tiempo que acotó que estas decisiones que se han tomado contra el estado de Derecho se deben al desconocimiento de éste."Yo le daría un exhorto a la sociedad de que cuiden lo que está sucediendo y que levanten la mano y levanten la voz para decir si están de acuerdo o no, con los acontecimientos, no en votaciones, en los acontecimiento sociales. Hace días teníamos una Xalapa triste y hoy una Xalapa distinta, una circunstancia diferente, eso es lo que quisiéramos ver en todo Veracruz", concluyó el líder masón.