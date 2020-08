Matan a balazos a excontraalmirante de la Marina, en Boca del Río

El hombre que fue agredido a balazos por unos desconocidos, cuando viajaba en su carro tipo Versa, de color gris, en la colonia Los Delfines, en el municipio de Boca del Río, se trató del Contraalmirante de la Secretaría de Marina, Diplomado del Estado Mayor en retiro, Rodolfo Pallares Herrán, quien fuera exdelegado de Tránsito del Estado en el puerto de Veracruz.



Se desconoce si se trató de un presunto asalto o una agresión directa, al no detenerse por los agresores. Los elementos de la Policía Municipal de Boca del Río, Navales, Estatales, Guardia Nacional y personal de la FGE se trasladaron al punto para asegurar y realizar las pesquisas.



Esto la tarde del viernes en las calles de Marsopas, entre Vía Muerta y bulevar Miguel Alemán en la citada colonia, cuando vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego, seguido de un golpe como de un accidente.



Al acercarse algunos curiosos solo vieron un automóvil marca Nissan, tipo Versa, de color gris, con los cristales de la ventanilla del lado izquierdo reventados, un hilo de sangre y recostado entre los asientos del conductor y copiloto, un hombre ya de la tercera edad. El conductor portaba pantalón de color azul y camisa de manga larga, de color azul, y blanco con huellas de sangre.



El reporte se hizo al teléfono de emergencia del 911, pidiendo la presencia de la policía. A ese punto se aproximaron elementos de la Policía Municipal de Boca del Río primero para acordonar la zona.



El conductor de 69 años de edad, no presentaba ya signos vitales, así lo confirmaron paramédicos que acudieron para verificar. Luego acudieron los Policías Navales, Policías Estatales, y de la Guardia Nacional.



Ellos acordonaron a una cuadra de distancia con cinta amarilla, dándoles vista a las autoridades ministeriales.



Entre las versiones de la gente que se acercó dijeron que desconocidos le dispararon desde un carro de color rojo. Hubo otros que aseveraron que eran sujetos en una motocicleta. Al parecer los agresores pretendían detenerlo, pero al no hacerlo, le dispararon varias veces, hiriéndolo de muerte.



El conductor con su último aliento quiso huir, pero se estrelló con la base de un transformador de piso, alcanzando solo a echarse de reversa, perdiendo el conocimiento. Se desconoce si los agresores le quitaron algo o si se trató de una agresión directa en contra del conductor.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se trasladaron al punto para realizar las diligencias del caso, aseguramiento de los indicios adentro del vehículo y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo.



El cuerpo fue identificado por sus familiares más tarde, como el militar en retiro, Rodolfo Pallares Herrán, de 69 años de edad, Contraalmirante de la Secretaría de Marina, Diplomado del Estado Mayor y que en el año 2012, fue encargado de la Delegación de Tránsito del Estado en la ciudad de Veracruz, cuando la seguridad estaba al mando de Secretaría de Marina Armada de México, bajo el operativo Veracruz Seguro.



Ya los detectives de la Policía Ministerial investigan todas las líneas a seguir para dar con los responsables y esclarecer el crimen.