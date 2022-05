Con huellas de haber sido degollada, una mujer de aproximadamente 32 años de edad, fue asesinada la tarde de este jueves en el centro de esta ciudad.Los hechos ocurrieron en la calle Javier Mina, esquina con calle Hidalgo, en el centro de la ciudad.La mujer quien hasta el momento no está identificada, vestía unas sandalias de color café, un pantalón de mezclilla y una blusa de color negro y lunares de color blanco, traía un cubreboca de color negro.Esa arteria que conduce al centro de la ciudad, es una de las más transitadas de la ciudad, por lo que es incomprensible que la gente no se haya percatado y no hayan auxiliado a la mujer.El lugar fue acordonado por elementos de la Fuerza Civil y Protección Civil de Oluta llegaron, pero ya no encontraron signos vitales