Matan en ataque armado a dos hombres, en Cosautlán; otro resultó herido

La noche de este viernes se registró un ataque armado en el municipio de Cosautlán, en donde dos personas murieron y una más quedó lesionada; los agresores huyeron a bordo de un vehículo compacto.



Los hechos ocurrieron en la zona conocida como “Casa Quemada”, donde se encontraba un grupo de personas junto a un vehículo particular.



Hasta ese punto arribaron sujetos armados y abrieron fuego en contra del grupo, lesionando a tres de ellos para después darse a la fuga.



Familiares de una de las víctimas lograron auxiliarlo y lo trasladaron a un hospital de Teocelo a bordo de un vehículo particular; sin embargo, murió horas más tarde a causa de las lesiones.



Otro de los heridos murió en el lugar de la agresión, mientras que la tercera víctima fue auxiliada por paramédicos del grupo Panteras y trasladada a un hospital en la Capital.



Tras el ataque, se montó un intenso operativo de seguridad para tratar de dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.