Jorge Camero Zazueta, director del portal de noticias El Informativo y exsecretario particular del alcalde de Empalme, fue asesinado la noche de este jueves 24 de febrero en el interior de un gimnasio.Hombres armados a bordo de motocicletas llegaron alrededor de las 20:00 horas al gimnasio “Spartan”, ubicado de bulevar Las Américas y calle Independencia, donde entrenaba el joven de 28 años.El director del portal de noticias de Guaymas y Empalme recibió al menos tres impactos de bala; cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja ya no tenía signos vitales.Jorge apenas tenía una semana y media que había renunciado a su trabajo como secretario particular del alcalde Luis Fuentes Aguilar, por lo que retomó las actividades en su medio informativo y empresa de publicidad.“El Choche”, como se le conocía, se inició en la radiodifusora XEPS, de Empalme, después trabajó en la FM- 105 (XEBQ) en Guaymas.Creó la fanpage El Informativo, que alternaba con transmisiones para el medio digital Radar Sonora y la emisora Red 93.3.Además de su medio de comunicación, tenía una empresa de publicidad y perifoneo.Al lugar acudieron elementos policiacos y militares para acordonar el área.Con Camero Zazueta, exsecretario particular del presidente municipal de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, es el segundo exfuncionario asesinado de esta administración (2021-2024) en el presente mes.Daniel Palafox Suárez, exdiputado local por el PT y quien era el encargado de Informática del Ayuntamiento, fue privado de la libertad el pasado 28 de enero y fue localizado sin vida el 4 de febrero.