Justo a un año de la masacre en el bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, las familias de las víctimas siguen a la espera de justicia.



Este jueves 27 de agosto, fecha en que el año pasado 32 personas murieron por el ataque e incendio del lugar, los afectados por la tragedia marcharon por el Centro del municipio para alzar la voz.



Advirtieron que, pese a las promesas, ninguna autoridad, tanto municipal como estatal y federal, les ha tendido la mano para, primero, resolver el caso y, segundo, con las manutenciones, becas y demás apoyos para poder dar una vida digna a los huérfanos de los fallecidos en el incidente.



El mediodía de este jueves, madres y viudas de algunos trabajadores del lugar se dieron cita afuera del bar ubicado en la calle Román Marín de la colonia Manuel Ávila Camacho, donde colocaron veladoras, flores y recordaron a quienes perdieron en aquel fatídico día.



“Venimos a pedir justicia, no se ha hecho nada. Las autoridades dicen que están en espera y espera pero no sé de no sé qué. Esto parece que se lo llevó el viento”, expresó la señora Leti Sierra, familiar de Odit Ojera, quien laboraba en el establecimiento.



Por su parte, otro familiar de uno de los clientes que murieron, Pedro Cruz Vázquez, declaró que lo único que han sabido fue la detención de dos personas: “un tal Gustavo y un tal Daniel” pero que después fueron liberados.



Vanessa Galindo, esposa del DJ del bar el día de la tragedia, no quiso abundar mucho en el tema de las investigaciones pero confirmó que sus hijos no han recibido las becas prometidas.



La señora América manifestó que el DIF Municipal comenzó dándoles ayuda psicológica pero debido a la pandemia se suspendió y a la fecha no han recibido nada más, ni siquiera una sola despensa.



De las promesas de ayuda por parte del Gobierno Estatal tampoco se ha concretado nada y por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mucho menos e incluso denunció que a veces la titular de la oficina ubicada en Tabasco ni siquiera responde el teléfono.



“A las personas no se les ha brindado apoyo económico ni alimentación, no se me hace válido. Yo creo que aquí todos son víctimas, la mayoría quedó con niños, quedamos a cargo de menores, no nos han solucionado lo de apoyos para la vivienda, la beca de los niños, apoyos alimenticios, el 22 de julio fue el último depósito y hasta el sol de hoy no puedo pagar Internet, tengo que andar buscando donde mi hijo tome sus clases”, insistió.



Las damas partieron de la entrada del bar Caballo Blanco con lonas y cartulinas hacía el parque Independencia, donde exigieron justicia por el asesinato de sus seres queridos.