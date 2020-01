Mateo Aguilar y Julio Corro presentan su Método de Punteos y Acompañamientos Jarochos

Mateo Aguilar y Julio Corro, son dos veracruzanos enamorados de la música cuyas intenciones se complementaron al resumir un documento que facilita el aprendizaje de la ejecución de sones jarochos tradicionales en jarana y guitarra de son, texto que será presentado este viernes a las 19:00 horas en Casa de Nadie, ubicada en la calle JJ Herrera 23, en el Centro de Xalapa Veracruz. La entrada es libre.



Ambos autores son músicos experimentados, por ejemplo: Mateo Aguilar, es un músico formado en la academia y avecindado lejos de tierras soneras, buscaba una aproximación que le permitiera el aprendizaje de la interpretación de sones jarochos en la jarana.



Por su parte Julio Corro, inmerso toda su vida en la cultura del son jarocho y portador de esta tradición musical, buscaba un camino para sistematizar la enseñanza de este género que por años ha enseñado como lo aprendió de sus maestros: mirando las pisadas, escuchando las cadencias y participando en el fandango.



Bajo dichas premisas nace este método, que proporciona herramientas para facilitar el aprendizaje de la interpretación del son jarocho. El método propone 11 capítulos, cada uno de los cuales presenta un son tradicional.



“Cada capítulo ofrece dos apartados, uno correspondiente a la ejecución del requinto jarocho o guitarra de son y otro para la jarana. Cada son se dosifica en ejercicios ordenados de menor a mayor grado de dificultad en su ejecución, dichos ejercicios se ofrecen tanto en partitura, para quienes cuentan con conocimientos musicales formales; como en tablatura, para aquellas personas que no cuentan con conocimientos musicales previos. “



Nos explica Mateo Aguilar, quien detalla que “cada ejercicio escrito, se complementa con un archivo de audio y uno de video, herramientas que aportan información sonora y visual para confirmar la precisión en la ejecución de las pisadas y rasgueos, así como la cadencia”.



“El son jarocho es la música que da cohesión a la fiesta comunitaria del fandango, por ello es parte de una experiencia colectiva. Si bien la manera idónea de aprender este género musical es justamente en el fandango, un gran número de personas no cuentan con la posibilidad de acercarse y participar, por ello este método se complementa con un play alone, que conjunta las sonoridades de la jarana, la guitarra de son y la leona, para experimentar la interpretación de los once sones con el conjunto de instrumentos. “



“Al finalizar el método, queda siempre la invitación para viajar al sotavento veracruzano con la jarana al hombro y vivir la experiencia incomparable del fandango tradicional. Por ello, al término de la presentación, dará inicio el fandango tradicional con la participación del grupo Estanzuela de Tlacotalpan”.



La invitación está abierta a todo el público para que asista y, en estas frías noches, se anime el entusiasmo. La cita es a partir de las 19:00 horas. Llegue puntual para ocupar un buen lugar.