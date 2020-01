Matrimonios gay dividen opiniones entre veracruzanos

La discusión de la Reforma al Código Civil de Veracruz, en donde se plantea la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, ha generado polémica entre los diversos sectores de la población.



Los veracruzanos consideran que todos deben tener los mismos derechos, por lo cual, quienes están en desacuerdo, deben ser respetuosos de las decisiones de cada pareja, pero sobre todo, ser tolerantes y entender que los beneficios jurídicos deben ser para todos.



"No tiene nada de malo, cada quien debe estar como le plazca y como se sienta, también tienen derechos", dijo la ciudadana Claudia López.



"Claro que deben tener los mismos derechos, la igualdad ante todo y respetar la opinión y decisiones de cada quien", dijo por su parte Jorge Antonio.



Los grupos defensores de la familia han sido los grande opositores a la reforma al Código Civil, debido a que argumentan se atenta contra los principios del principal núcleo social.



La Iglesia Católica también ha fungido un papel importante en forjar las opiniones en los ciudadanos.



"La verdad no, no, ¿cómo? Sólo hombre y mujer. Siempre ha sido así el hombre y la mujer, yo como soy católica no acepto eso", enfatizó Rosario Martínez.



En 20 Estados del país ya se modificó el Código Civil y ya es permitido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, en Veracruz aún está en manos del Congreso Local, el determinar si se convertirá en la entidad número 21 en homologar el matrimonio civil igualitario.