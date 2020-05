Matrimonios gay seguirán vía amparo en Veracruz, destaca diputado del PRI

Ahora que se ha retirado la figura del matrimonio igualitario de la iniciativa de reforma integral al Código Civil de Veracruz, las personas del mismo sexo que deseen vivir en pareja para salvaguardar sus derechos, pueden seguir recurriendo a los amparos.



Al reconocer lo anterior, Jorge Moreno Salinas, diputado Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, expuso que lo que la naturaleza no da, la Ley no puede asignar.



“Había una cuestión para que se le dominara matrimonio (igualitario), eso no era posible; matrimonio es entre hombre y mujer, propiamente para la procreación y la fundación de una familia. Yo estoy en contra de los matrimonios igualitarios”.



Agregó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es tema de una minoría a la que se le respeta pero su alternativa puede ser la sociedad de convivencia o una unión por intereses comunes a fin de salvaguardar derechos patrimoniales, de salud o de herencia.



Coincidió en que en estos momentos no hay condiciones en Veracruz para legislar al respecto, sobre todo que es un Estado tradicionalista y que entre el 80 y 90% de las y los veracruzanos son católicos.



“Estamos de acuerdo con la Diputada Mónica Robles de que no es el momento, cuando llegue el momento, en armonía y en cordialidad entre los diputados, habremos de platicar. Sí hay posiciones de partido o posiciones de cada Diputado pero la dinámica interna de todas las fracciones es llevadera y cordial, es parte del ejercicio parlamentario”.



No obstante, expuso que hay total respeto para quien tenga la decisión del manejo personal de su vida y de su cuerpo, eso es una decisión personal que está respetada y preservada.



Por lo que insistió en que la ley da una posibilidad a todos, por lo que se puede seguir recurriendo a los amparos.



Sin embargo, agregó, “si checamos es mínimo, lo dijo con todo respeto, hay relaciones (de personas del mismo sexo) que han terminado en separaciones, que se respeta también”.



Añadió que en la defensa de sus derechos individuales hay coincidencias pero no en el matrimonio igualitario.