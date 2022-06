Matrimonios gay significan certeza jurídica para sector LGBT

La reforma al Código Civil de Veracruz que avala los matrimonios gay otorgará certidumbre jurídica a las parejas al aplicarse sus derechos civiles.A decir de la presidenta de la asociación "Por un Veracruz sin discriminación", Flipy Morales de Franco, acceder a la unión legal ayuda para dar seguridad social y económica a las parejas homosexuales, un trato igualitario.Resaltó que existen casos en que por años dos personas del mismo sexo hacen su vida juntos y al fallecer alguno, no tienen ningún derecho.“La sociedad misma debe entender que lo que pedimos es igualdad en derechos porque al tener una seguridad civil, eso nos va a dar seguridad social, una seguridad económica en muchos sentidos, en mi caso tengo 28 años con mi pareja nos vamos a casar y es una seguridad como pareja, porque ha habido casos en donde no hay un matrimonio y no hay algo que te avale y cuando alguno de los 2 fallece, la familia a veces quiere venir a pelear lo que no construyó, no es lo caso, pero hay muchos casos”, dijo.Para la activista por los derechos de la comunidad LGBTTI, el que se aprueben los matrimonios entre personas del mismo sexo, no quiere decir que todos vayan a correr a casarse.Como cualquier matrimonio es una responsabilidad que debe pensarse antes de decidirse."No quiere decir que tengamos la puerta abierta en el Registro Civil y todo mundo vaya correr a casarse, es una responsabilidad, saben lo que conlleva esta responsabilidad, quien lo quiera lo va a pensar".Morales de Franco, agregó que es momento de que se reconozca que la comunidad aporta por igual a la sociedad y deben tener los mismos derechos.