Matu Rodríguez presentará su álbum “El entorno y el tiempo”, este sábado en Xalapa

El álbum “El entorno y el tiempo”, del compositor argentino Matu Rodríguez, será presentado este sábado, a las 18:00 horas en el Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa.“Lo que más me apasiona es componer; empecé a los 14 o 15 años –nos dice Matu Rodríguez–. Es fascinante y es raro porque todo lo lindo que pasa con la música, lo asocio con algo mágico; es como si me tirara ahí sin saber lo que va a pasar (…) nunca sé por qué, incluso, tocando la misma canción, a veces pasa que me hace llorar y a veces sucede que la toqué y digo no me pasó nada. Pero es bonito por eso, porque cuando uno compone, lo que busca es que le pase algo.”“Esa es mi manera de encarar la música, por eso, cuando me preguntan por mi estilo, me choca un poco decirlo, no porque no lo tenga, sí lo debo de tener pero no me interesa”.El guitarrista estará acompañado por la también cantautora Ale Villalvazo, quien interpretará, junto con él algunas de las piezas que forman parte de su primer álbum como solista, grabado en Argentina antes de que viniera a México, en donde radica actualmente.El evento de este sábado será un encuentro íntimo e introspectivo, con la poesía y la música de Matu Rodríguez. La invitación está abierta para todo el público. La cita es a partir de las 18 horas en el Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, calle Xalapeños Ilustres 135, Centro histórico.Para conocer la cartelera de actividades del IVEC ingrese a www.IVEC.gob.mx. También puede consultar nuestras redes sociales en Facebook: Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa; de Twitter: @GACXalapa y en Blogger: https://gacxalapa.blogspot.com/