Mauro, un “gigante” veracruzano que necesita ayuda

Mauro Romero Hernández, tiene 30 años, es originario de la comunidad de Pinotla, perteneciente al municipio de Acultzingo, lo llaman el “joven grande”: mide 2 metros 25 centímetros de altura y sufre de gigantismo.Además de seguir creciendo, su condición le ha imposibilitado trabajar y ha sido víctima de burlas.Cuando el joven logra trasladarse a Orizaba, llega a una esquina pidiendo ayuda económica, sin embargo, la travesía es muy difícil para él, toda vez que tiene una rodilla fracturada.En entrevista, su hermana Alejandrina comentó que ella lo ha motivado para operarse de sus rodillas pero el temor invade a Mauro y se resiste a someterse a una cirugía."Yo le digo que quiero verlo de pie. Tiene como cinco años que llegué a vivir cerca de su casa y todavía caminaba, salía a vender en su moto bolis de yogurt pero de pronto se empezó a caer y ya no pudo caminar".Hace cinco años en su última consulta médica, le detectaron una rodilla fracturada y es que desde los 16 años comenzó a crecer más de la cuenta."Yo quiero saber el motivo de su crecimiento, quiero saber si ya va dejar de crecer o qué va pasar. Hace tiempo media 2 metros con 20 centímetros pero ha seguido creciendo", dijo.De los seis hijos de la familia, Mauro es el único que ha presentado este mal y todo parece indicar que es por su tiroides. En su momento se le iba a efectuar un estudio en su cabeza pero como no la puede levantar ya no logró entrar al aparato que lo realiza.El joven trabajó de albañil, cortaba leña, hacía otras actividades para poder tener un sustento pero después de una cirugía de apéndice comenzó el problema de su crecimiento.Alejandrina lamentó que haya sufrido escarnio por su estatura, pues gente de todas las edades se burla de su condición.Este domingo, Mauro fue beneficiado con un apoyo económico de parte del empresario Carlos Mezhua y otras personas, con el propósito de que tenga un puntero para montar una pequeña tienda en su casa y así tener dinero para su sustento.Mauro agradeció la ayuda, pues también le fue donado un sillón reposet para no pasar todo el día sentado en una silla de ruedas.