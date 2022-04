Mayoría de Emiliano Zapata no tiene drenaje sanitario; se retrasan otras obras

El alcalde de Emiliano Zapata, Erick Ruiz Hernández, indicó que el 70 por ciento de la población de su municipio padece rezago en infraestructura sanitaria, particularmente en las comunidades donde sus descargas de aguas negras no cumplen con la normativa correspondiente."El mayor rezago que se tiene en el municipio es el drenaje sanitario, la mayoría de las comunidades no cuentan con este tipo de drenaje, cuentan con sus desagües pero no cumplen con las normas correspondientes, lo que obviamente retrasa lo que es la pavimentación de calles y demás tipo de infraestructura", comentó en entrevista.Manifestó que las aguas residuales se están vertiendo a cielo abierto, de allí la importancia, según él, de trabajar en proyectos integrales, porque las reglas de operación de los fondos a invertir cambian."Para poder construir la red de drenaje sanitario necesitamos proyectar toda la red para toda una población donde se contemple también la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales", mencionó Ruiz Hernández.El munícipe aseguró que su Gobierno se encargará de preparar los proyectos de obras sanitarias para ejecutarlos o en su defecto dejarlos a su sucesor para que les dé continuidad, ya que insistió que es una gran población la que padece el rezago, por lo que tendrán que empezar a priorizar."Sabemos que cuatro años no son suficientes para combatir todo el rezago pero tenemos que empezar a elaborar estos proyectos que tal vez a nosotros no nos toque ejecutarlos pero el hecho de dejar un proyecto integral, con todos los permisos y validados a las poblaciones, los habitantes de las comunidades pueden dedicarse a gestionar con cualquier orden de Gobierno la construcción de esta red", manifestó.La máxima autoridad de Emiliano Zapata dijo desconocer cuánto se requiere invertir en los proyectos ejecutivos o la construcción de los drenajes y plantas de tratamiento de aguas residuales."Les debo el dato porque a diferencia de la zona conurbada, que la población está más concentrada, en una comunidad donde la población se encuentra a más distancia, es un monto variable pero tenemos que empezar a sentar las bases", abundó.