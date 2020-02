Mayoría de indígenas presos en Veracruz viven injusticia: Abogado Tomás Mundo

“Me enseñaron a no litigar de rodillas antes los Jueces”, dijo el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, quien desde hace tres años coordina la Red “Veracruzano Inocente” dedicada a lograr la libertad de presos, principalmente indígenas y mujeres acusadas del delito de violencia doméstica, encarcelados injustamente.



Especializado en Estados Unidos sobre el principio del Debido Proceso, dejó clara la segunda premisa que le enseñaron: a las Salas de Juicios Orales no se llega para hacer relaciones públicas, sino a defender el debido proceso de una persona que está privada de su libertad.



Bajo esos dos principios se fundamenta el eje rector de la referida Red que esta semana firma un convenio con la Academia Mexicana de Ciencias Forenses, que habrá de ayudar a demostrar la inocencia de las personas, “no a fabricar inocentes”.



Manifestó que en los Centros de Reinserción Social de Veracruz hay 4 mil 100 presos indígenas sentenciados y procesados, la mayoría encarcelados injustamente por la miopía de las leyes, por violaciones al debido proceso, por deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, por no privilegiarse el principio de presunción de inocencia, por la presentación de falsos testigos y por una deficiente defensa técnica, sin embargo, dijo percibir “que soplan nuevos aires” en la justicia veracruzana.



Mundo Arriasa, señaló que Papantla, Chicontepec y Zongolica son los tres CERESOS que concentran el mayor número de presos indígenas, por lo que es ahí donde ya analizan los primeros 20 expedientes.



Ante ese panorama, la Red “Veracruzano Inocente”, integrada por abogados penalistas y estudiantes del último semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Xalapa, estima revisar 100 expedientes y con la adhesión de la Academia Mexicana de Ciencias Forenses, la meta de este año es lograr la libertad de ese número de presos indígenas.



Recordó que de los 100 expedientes que se pretenden analizar este año, ya se logró la libertad del primer indígena que estuvo encarcelado dos años injustamente por la violación al debido proceso y la mala integración de la carpeta de investigación.



Reiteró que se trata del caso de Fernando Moreno Santés, indígena totonaca recluido por dos años en el penal de Poza Rica acusado del delito de Pederastia al haberse fugado con su esposa que tenía 16 años.



Señaló que la pareja se fugó de la comunidad porque los padres de la joven no estaban de acuerdo e interpusieron una denuncia, sin embargo, después dieron el consentimiento para esa relación e incluso, ya había nacido el primer hijo, sin embargo, cinco años después de la presentación de la denuncia se libra la orden de aprehensión y Fernando es detenido.



En su caso hubo una violación flagrante al debido proceso ya que el Ministerio Público que integró la carpeta no tomó en cuenta el principio de presunción de inocencia y jamás consideró que se trataba de un indígena, pues reconocerlo implicada la intervención de un traductor.



Además, Fernando no sabía leer ni escribir, por lo que no supo que decía la declaración en la que colocó sus huellas dactilares y no se tomó en cuenta que la denuncia nunca fue ratificada, ya que los padres al final del día, habían aceptado ese matrimonio.



“Hoy, un juez responsable y una fiscal regional profesional entendieron la situación y aplican objetivamente los principios rectores de derechos humanos y el derecho de progresividad. Quiero pensar que son los nuevos aires que soplan en la justicia veracruzana”, concluyó.