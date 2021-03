Mayoría de locales de comida del mercado “Coatzacoalcos” siguen sin funcionar

A consecuencia de la pandemia de Coronavirus, locales de venta de comida del mercado Coatzacoalcos ya cumplieron un año cerrados.



Los locatarios que aún permanecen activos aseguran que luchan diario por llevar dinero a casa pues las ventas se han desplomado considerablemente.



Ana María Fuentes, del comedor “San Luis” que lleva cinco décadas como locataria, narró que sus compañeros de los puestos 12, 13,14 y 15 "levantaron los bancos" desde marzo del 2020 y no han regresado.



Ella tuvo que cerrar 4 meses, no obstante, la necesidad de llevar sustento a casa hizo que volviera a abrir.



“Yo cerré cuatro meses, allá la del 12, 13, 14 y 15 tienen un año cerrados por la pandemia y varios de aquí hicieron lo mismo. Bajó la venta, sí hay pero muy poquita”, dijo.



Añadió que al día llegan a vender hasta 15 o 20 comidas, cuando antes era más del doble o hasta el triple.



Pero ella no es la única, Consuelo Santiago Romero, del comedor Consuelo, sostuvo que el confinamiento social hizo que mucha gente que todos los días iba a comer, dejara de hacerlo. Aunque ahora han implementado como todos el servicio a domicilio, eso no ha garantizado ingresos suficientes.



“Tiene que ver eso, la pandemia y hay mucha gente que no sale, si lo hacen deben usar el cubrebocas. Ya invitamos a nuestros clientes a que vengan de 7 de la mañana a 6 de la tarde”, mencionó.



Lamentó que algunas veces desde que abren, es decir a las 7 de la mañana, no logran colocar sus productos sino hasta el mediodía.



Es por ello que invitó a la gente a visitar el mercado pues añadió que se siguen todas las indicaciones dadas por las autoridades de salud.