Mayoría de obras en Xalapa serán re programadas por lluvias

El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Elio Gutiérrez señaló que el retraso de obras se debería a la temporada de lluvias, situación en la que se encuentran la mayoría de estas por la solicitación de prórrogas.“Casi siempre por temporada de lluvias, como muchas obras empiezan en temporada de lluvias, las empresas tienen la oportunidad de meter prórrogas por lluvia y muchas obras se van a tomar un poco más de tiempo del que estaba pronosticado”.Reconoció también que otra de las situaciones que influiría en el retraso sería la entrega tardía de los anticipos.“Por lluvia y por todo a veces las obras se re programan, obviamente el tiempo que estaba originalmente ya se acabó pero se re programa por lluvias o tiempo o aveces problemas que tiene la misma obra”, dijo.Ante los rumores de la asignación de obras a funcionarios o ex funcionarios de la propia Secretaría, señalando la obra de la Torre Orgullo sería llevada a cabo por un ex funcionario cesado de la SIOP, afirmó que esto no sería cierto, ya que no se dan obras a ninguno que trabaje en la Secretaría.En el caso de dicha torre prevista a terminar este 2022, señaló que también sería re programada, ante lo que esperan terminarla el próximo año. Llevando actualmente un avance arriba del 50 por ciento.