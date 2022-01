Mayoría de senadores de MORENA van por desaparecer comisión de Monreal

La Comisión Especial que indaga los presuntos abusos de autoridad en Veracruz, impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila, llegaría a su fin este viernes, ya que la mayoría de la bancada morenista está en contra de que su constitución se discuta en el Pleno.Esto lo afirmó la senadora Gloria Sánchez Hernández, quien señaló que 31 de los 61 senadores morenistas solicitarán este 28 de enero que se deje sin efecto dicho órgano que se acordó entre los coordinadores parlamentarios durante el periodo de receso.La senadora plurinominal dijo que la única forma de corregir ese error es que Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, desista de su intención de llevar la conformación de la comisión especial ante el pleno.Cabe recordar que el líder de la fracción de MORENA acusó abusos de autoridad que se viven en Veracruz a través de la figura de ultrajes a la autoridad, los cuales luego fueron corroborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de 6 jóvenes detenidos en Xalapa y sometidos a proceso injustamente.“Que retiren esa propuesta, que no lleven al pleno y se disuelva y así se corrige el error. Esto es lo que nosotros quisiéramos”, dijo.Admitió que llevar la propuesta hasta el pleno ocasionaría una “controversia muy grande” que terminaría por dividir a MORENA.“El Senado tiene que trabajar en armonía y sobre todo MORENA tiene que estar unida porque estamos formando parte muy responsable de un proyecto de transformación profundo que encabeza nuestro Presidente y tenemos que ser leales”, sostuvo.Sánchez Hernández consideró que hay otras autoridades que pueden revisar casos de abusos de autoridad y violaciones a Derechos Humanos, por lo que no hace falta una comisión especial para ello.En este caso, citó la propia recomendación de la CNDH al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que encontró que al menos 7 elementos mintieron sistemáticamente para mantener en prisión a seis jóvenes durante tres meses.La morenista afirmó que el Mandatario está, en función de ello, preparando una iniciativa para modificar el Código Penal de Veracruz, es decir, que ha acatado lo que solicitó la Comisión Nacional.Criticó que sus homólogos “que ahora se preocuparon por Veracruz” jamás hicieron algo para revisar la situación de otras entidades, donde los gobernadores tienen señalamientos o incluso se encuentran prófugos de la Ley.“Nosotros como veracruzanos no vamos a permitir que ataquen a un gobierno legítimamente constituido”, sentenció.Finalmente, descartó que la posición de Monreal Ávila como coordinador de Senadores de MORENA y presidente de la JUCOPO esté en riesgo, sino que lo que quieren es que disuelva el acuerdo para ir “en unidad al próximo periodo de sesiones”.