Mayoría morenista del Congreso en Veracruz no aplica austeridad de AMLO

De acuerdo con REFORMA, 16 de los 23 Congresos locales en los que MORENA y sus aliados tienen mayoría se aumentaron el presupuesto para este 2020.



Además, Ciudad de México y Veracruz los recursos se mantuvieron igual que en 2019, es decir, singuen sin aplicar el discurso de austeridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Dicho medio nacional señala que el Poder Legislativo de Puebla es el que registra el mayor aumento, con 50 por ciento más que en 2019.



Le siguen el Congreso de Chihuahua, con 31 por ciento; Colima, con 21 por ciento, y Sonora, con 11 por ciento de incremento presupuestal.



En contraste, los congresos morenistas que sí se redujeron este año el presupuesto entre 2 y 13 por ciento son Chiapas, Zacatecas, Hidalgo y Michoacán.



Reforma entrevistó a Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien advirtió que este aumento en los Presupuestos no se ve reflejado en una mejora del trabajo legislativo.



El especialista explicó que con una correcta planeación del Presupuesto no debería haber variaciones superiores al 15 por ciento.



"No predican con el ejemplo, ellos son los responsables precisamente de aprobar los Presupuestos de Egresos como una facultad exclusiva de los diputados y ellos están empezando a poner la mala práctica al tener variaciones excesivas", señaló.



Ejemplificó que el costo de un diputado de la Asamblea General de Madrid es de 386 mil pesos, mientras que en el Congreso de la CDMX el monto es de casi 3 millones de dólares por diputado.



Además, refirió que el dinero público de los 32 Congresos estatales es superior al presupuesto conjunto de 128 órganos autónomos y al financiamiento local de los partidos políticos.



Cabe recordar que en el caso de Veracruz, la actual LXV Legislatura, que entró en funciones en noviembre de 2018, aumentó su presupuesto pasando de 732 millones 185 mil pesos en 2018 a 776 millones 116 mil 100.00 pesos en el ejercicio 2019.



Aunque no aumentaron este último monto, para este 2020 mantuvieron un presupuesto general de 776 millones 116 mil 100.00 al igual que el año pasado, es decir que no han reducido su presupuesto.