Mayoría morenista del Congreso hace quedar mal al Gobernador: PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no está en contra de la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos en Veracruz, explicó el diputado federal, Jesús Velázquez Flores, al referir que su partido critica la falta de capacidad de los integrantes del Congreso del Estado, a quienes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha encargado de corregirles la plana en diversas ocasiones.Durante entrevista, el legislador perredista lamentó que ese sea el nivel de la legislatura veracruzana y dejó en claro que la bancada y mayoría morenista es la responsable de hacer quedar mal al Gobernador de Veracruz, quien advirtió que enviará la reforma al Congreso local las veces que sean necesarias.“Definitivamente es quien hace las cosas mal (el Congreso del Estado); el Gobernador podrá mandar mil veces la iniciativa y el Congreso del Estado podrá equivocarse mil veces más en legislar en esta materia. Creo que es algo que el Gobernador debería atender. Sé que no es su responsabilidad que el Congreso se equivoque pero son sus partidarios, son sus compañeros. Creo que debería de hablar con ellos y que generen un buen trabajo legislativo”, consideró Velázquez Flores.Y es que, el revés propinado al acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) que a su vez se tomó tras la reforma al Código Electoral, demuestra la nula capacidad legislativa al hacer cambios que finalmente son rechazados por los órganos jurisdiccionales, por lo que reiteró que los parlamentarios morenistas hacen ver mal al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.“No es que no se quiera que las prerrogativas se quiten, es un tema más allá, es un tema de eficacia legislativa que desgraciadamente en Veracruz no la tenemos y el Congreso hace ver mal al Gobernador”, insistió el integrante de la Cámara Baja en San Lázaro.Por otra parte, el diputado del PRD cuestionó la utilización de los recursos retenidos a los partidos políticos, ya que dijo, al parecer fue dinero que sólo estuvo detenido.En ese sentido, expuso que hay tantas carencias en Veracruz que sería “muy importante” que ese dinero se pudiera utilizar para cubrir alguna de ellas y no para guardarlo e incluso devolverlo a las arcas de la Hacienda Federal.“Creo que lo que debería estar diciendo el Gobernador es en qué van a usarlo, a qué lo van a destinar y con eso la ciudadanía estaría contenta”, consideró Velázquez Flores.Cabe recordar que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) frenó el recorte de prerrogativas a partidos políticos en la entidad por el periodo de las elecciones extraordinarias y el diputado federal del PRD afirmó que este sería es el primer paso y el precedente para que de nueva cuenta y por segunda ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la reforma electoral en Veracruz.