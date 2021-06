MC confía en el INE; Dante critica la “intervención abusiva del poder”

Al adelantar que Movimiento Ciudadano (MC) será quien dispute la Presidencia de la República en el 2024, el senador Dante Delgado Rannauro definió que tiene plena confianza en las autoridades electorales que organizan este proceso comicial y la elección del 6 de junio en Veracruz y el país.



En conferencia de prensa en Xalapa, el también presidente del Consejo Nacional de esa fuerza política reconoció que nadie está exento de errores en estos procesos, esto en alusión a las diversas situaciones y retrasos que se han generado en el órgano electoral.



Sin embargo, dejó en claro que contar con organismos autónomos como árbitros electorales genera confianza y certeza entre la población que su voto será respetado.



Además, recordó que es la misma ciudadanía la que participa como funcionarios de casilla.



Es por lo anterior que, Delgado Rannauro dejó en claro que en lo particular tiene confianza en los órganos electorales, por lo que exhortó a la sociedad a salir a votar el próximo domingo.



“Soy de los que cree que, en la eficacia y confiabilidad, no hay exentos de que se cometan errores pero desde luego que prefiero, porque ha sido causa de lucha de muchas generaciones, tener un organismo autónomo. Una intervención abusiva del poder que no distingue bien las prácticas de otros tiempos, frente a eso en lo personal yo tengo confianza en la autoridad electoral”, afirmó.



En otro tema, lamentó la falta de rumbo, así como de gobernanza que se presenta tanto en el Gobierno Federal, como Estatal, lo que a su decir, genera que los problemas como la violencia se desborde, específicamente la política, donde MC y sus candidatos lo han vivido de manera directa.



Finalmente, el Senador de la República reiteró el llamado a los ciudadanos a tener confianza en los candidatos de Movimiento Ciudadano, para emitir su voto por los abanderados de dicha fuerza política el próximo domingo.



En esta conferencia de prensa, anunció que durante el último día de campaña tienen 4 cierres de actividades proselitistas con los candidatos, Giovanni Arcos Marines, Maribel Ramírez Topete, Miguel Castillo y Dulce Méndez de la Luz Dauzón, quienes lo acompañaron en esta reunión, junto con el comisionado estatal Sergio Gil Rullán y Armando Mendez de la Luz.