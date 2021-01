MC dice tener “fórmula” ganadora y los mejores candidatos en Veracruz

El partido Movimiento Ciudadano (MC) buscó los mejores perfiles para que representen a la población en el proceso electoral 2020-2021, refirió el Coordinador de la Comisión Operativa de MC en Veracruz, Sergio Gil Rullán, al presentar a los precandidatos que quedaron inscritos en el proceso interno.



En este sentido y durante conferencia de prensa, expresó que se revisará toda la documentación de los aspirantes que pudieran representar a sus demarcaciones con las siglas de MC y mismos que se encontraban en la reunión con medios de comunicación.



“Se encuentra Giovanni Arcos, precandidato registrado al distrito 11; Luis Sardiña, Cirilo Rincón, Omar Del Moral, Chava Marín, Javier Mota registrado por el municipio de Misantla y Elenita Córdova, registrada para el municipio de Alto Lucero y el motivo de mucha especulación, Francisca Viveros, nuestra amiga Paquita la del Barrio”, puntualizó Gil Rullán.



Al cerrar el proceso de prerregistros, será la Comisión Nacional de Procesos Internos de MC la que dé a conocer el total de aspirantes que se registraron para las diputaciones y alcaldías, no obstante, adelantó que tendrán representación en todos los municipios y distritos.



“Para MC siempre han sido más importantes las personas que los partidos, somos el único instituto político que jurídicamente puede llevar hasta el cien por ciento en sus candidaturas para mujeres y hombres libres, los cuales hayan demostrado una trayectoria de vida a favor de sus municipios, porque los que nos importa, no es que las marcas electorales sean fuertes, sino que los ciudadanos vivan mejor”, recordó.



Por su parte, Miguel Ángel Castillo López, Delegado Federal del Distrito de Xalapa Rural, informó que Xalapa rural integra 22 municipios y 4 distritos electorales para diputaciones locales, de manera que se enfocó en buscar los mejores perfiles emanados de la ciudadanía.



“Entre ellas están Paquita la del Barrio por Misantla, Giovanni Arcos por Xalapa, Ruth Callejas en Emiliano Zapata y Ferrer Galván por Huatusco”, asentó.



A decir de Castillo López, con esta fórmula podrán captar la simpatía de la población, ya que consideró que este es el momento de los veracruzanos, “y en MC esta esa opción de lograr el cambio, la gente tiene muchas esperanzas e ilusiones de un cambio que no ha llegado y con toda honestidad, MC puede ser la opción”.



Definió que luego de la instrucción del senador de la república, Dante Delgado Rannauro, se dio a la tarea de buscar los mejores hombres y mujeres dentro del distrito, que tuvieran deseos de poder servir a su pueblo.



Para finalizar, Miguel Ángel Castillo fue enfático al referir que MC es un partido de ciudadanos para los ciudadanos y haciendo un trabajo en conjunto se podrá dar el siguiente paso, que tanto hace falta el Veracruz y del cual deriven mejores condiciones para todos.