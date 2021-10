MC impugnará atropello del OPLE al descontar una diputación a su Partido

Es evidente el manejo de una ley a conveniencia por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz y el juego perverso para beneficiar a unos cuantos en la integración de la lista de diputados de representación proporcional, acusó el coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Gil Rullán, al adelantar que impugnaran la determinación y llegarán hasta la última instancia.Durante entrevista posterior a la sesión donde el Consejo General del OPLE realizó la asignación de las 20 diputaciones plurinominales, el líder partidista aseveró que el órgano electoral cometió un atropello y en su intento de favorecer a algunos actores, “no supo ni qué criterios utilizó, si federales o estatales”.De igual modo, sostuvo que fue tal el “revoltijo” que en el OPLE se confundieron con sus propios números, por lo que consideró que hubo actos de mala fe.Sergio Gil criticó que los consejeros hayan tomado sus vacaciones antes de resolver la designación de diputado de RP y con ello lo dejaron hasta el último momento para cerrar los tiempos electorales.“Para limitar y vulnerar la cadena de impugnación, ante ello, nosotros nos iremos a la sala regional vía per saltum, para lograr con ello alcanzar los tiempos y que se resuelva antes de que se integre el congreso”.Al respecto, definió que este es un OPLE arbitrario que venía de una transición democrática demostrando transparencia, pero hoy dejó en claro que se prestó a los intereses de un partido, “acorralado y sumiso ante ellos”, expuso.Y es que ante la imposición para beneficiar a un diputado, MC pierde un espacio y con ello no logra conformar la bancada que se tenía prevista con tres integrantes, “creen que ellos mandan, que hay una ley no escrita aquí en Veracruz”, señaló tras reiterar que ya tienen lista la impugnación.En este sentido, Sergio Gil recordó que hay cristeros federales que se han tomado en Nuevo León, Ciudad de México, San Luis Potosí y Estado de México, “ya han sido resueltos por el Tribunal Superior, los mismo con la resolución novedosa que hace laMáxima instancia en el sentido de la integración de la cámara de diputados, donde hablan de la paridad entre la suma de las mayorías y la representación proporcional”.Se vulnera una ley que hace tres años se aprobó para que esto no pasara, ya que ante todos los cambios que hicieron para lograr paridad de género, se vulneró la distribución, ya que hay partidos políticos que en la siguiente legislatura tendrán el 80 por ciento de sus integrantes de un solo género, cuando los criterios ampliados han previsto una mayor integración dentro de las propias bancadas, tal como se hizo en el congreso de la unión, donde el PVEM tuvo que hacer un cambio de género para lograr paridad en esa bancada, finalizó el líder de MC en Veracruz