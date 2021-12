MC insistirá en anulación de elección de Amatitlán por rebase de tope de campaña

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz, Sergio Gil Rullán, señaló que los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ya no tendrían impedimento legal para anular la elección municipal en Amatitlán, donde la alcaldesa electa y exabanderada de la coalición MORENA-PT-PVEM, Alma Rosa Clara Rodríguez, rebasó el tope de gastos de campaña.Y es que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia en la que establecieron que la nulidad de una elección se podrá plantear por segunda vez, únicamente respecto del rebase del tope de gastos de campaña con base en el dictamen que emita el Instituto Nacional Electoral (INE), siempre que se dé antes de la toma de protesta respectiva y cuando en el momento de la primera impugnación no existiera el referido dictamen.“El nuevo criterio dice que toda orden emitida por el INE es válida hasta la toma de protesta, así que a pesar de que el caso ya fue juzgado de manera previa, esto abre la puerta para que se vuelva a juzgar y con el nuevo criterio se anule la elección”, expresó Gil Rullán.El INE determinó que Clara Rodríguez gastó 71 mil 95 pesos en su campaña, es decir, 18 por ciento más de lo que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) estipuló que podían erogar los contendientes en esa demarcación; esto se tradujo en 11 mil 241.04 pesos por arriba de los 59 mil 854 pesos fijado como el umbral máximo.“Ha sido claro el rebase de los topes de campaña por parte de la coalición de MORENA. El propio dictamen del INE así lo especifica, así que ese sería el camino natural y legal para hacer por parte de los Magistrados de la Sala Regional Xalapa”, reiteró.Si bien el fallo que emitieron los togados de la Sala Superior se refiere a la elección del Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, donde la excandidata del PRI y PRD incurrió en esta misma causal que la excontendiente morenista de Amatitlán y por tanto se anuló su triunfo y se convocó a comicios extraordinarios; lo decidido allí ahora debe ser tomado como base por los demás juzgadores en el país, cuando se impugne un hecho similar.Allá, el excandidato común postulado por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza Oaxaca presentó un recurso de reconsideración a fin de lograr que se revisara nuevamente la validez de la elección, toda vez que el INE determinó que la candidatura ganadora rebasó el tope de gastos de campaña.Pero, tanto el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) como la Sala Xalapa consideraron la imposibilidad de volver a analizar la regularidad de esa elección únicamente respecto del rebase del tope de gastos, pues las resoluciones que declararon su validez ya eran cosa juzgada.No obstante, los Magistrados superiores concluyeron que no se actualizó uno de los elementos establecidos jurisprudencialmente para que la cosa juzgada surtiera efectos; y aunque si bien existieron dos procedimientos en los cuales se solicitó analizar la validez de la elección de dicho Ayuntamiento, no existió identidad entre los hechos que se expusieron en ambos.Porque en un primer momento se estudió la nulidad de la elección con base en causales de nulidad de votación recibida en casilla. Sin embargo, con posterioridad a que se concluyó con esta serie de juicios, el INE determinó el rebase del tope de gastos de campaña.Por tal motivo, para dar vigencia a la causal constitucional de nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña, era válido que el partido que no incurrió en el rebase planteara la nulidad de elección por esa causa; lo cual se resolvió en su favor y se ordenó repetir los comicios en esa demarcación oaxaqueña.