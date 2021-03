MC no firmará “Acuerdo por la Democracia” propuesto por Gobierno de Veracruz

El partido Movimiento Ciudadano aseguró no firmará el “Acuerdo por la Democracia” el cual propuso el gobierno de Veracruz, toda vez que dijo, todo ya está contenido en la ley, por lo cual, no hay nada que pactar, sino cumplir a cabalidad lo que se indica en la misma.



Así lo expresó el coordinador estatal de dicho partido político, Sergio Gil Rullán durante rueda de prensa celebrada en conocido café de Boca del Río.



Mencionó que, si realmente existiera la voluntad en procurar el proceso electoral, en su momento el gobierno veracruzano no hubiese querido retirar el presupuesto al Órgano Público Local Electoral (OPLE), ni aprobar la reforma electoral que eliminaba los consejos municipales, la cual al final no fue aprobada.



“Ellos quisieran proponer algo nuevo, quisieran invitar a construir un acuerdo y a incluir cosas que no están, como que ellos sean los que denuncian a los funcionarios y que no estén a la espera de que la oposición o cualquier otro ciudadano lo haga, eso sería otra realidad, pero no lo hacen”, dijo.



En otro tenor, Gil Rullán descartó que hasta hoy alguno de los aspirantes a cargos de elección popular de MC, haya recibido algún tipo de amenazas, aunque reconoció preocupación en materia de seguridad, ante los acontecimientos violentos registrados en los últimos meses en la entidad.