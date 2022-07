MC patalea ante su baja preferencia electoral: MORENA

Las críticas que realiza el partido Movimiento Ciudadano (MC) al Gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, se deben a que están a punto de desaparecer como partido político, los ciudadanos no los consideran como una opción y buscan reflectores, pues en Veracruz se ha trabajado por solventar los problemas y las deudas que dejaron los gobiernos del PRI y PAN expresó el secretario de Organización de Morena, Yair Ademar Domínguez Vázquez.Dijo que el actual Gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, ha trabajado en solventar y buscar resolver el daño financiero que dejaron en Veracruz los gobiernos del PRI y del PAN, de quienes MC fue aliado.Expresó que Movimiento Ciudadano debería enfocarse en vigilar a los miembros de su mismo partido como el gobierno de Nuevo León, que encabeza Samuel García Sepúlveda, pues además de tener sin agua a sus ciudadanos, han empezado a contratar deuda que dejarán, no a las siguientes administraciones, sino a los ciudadanos que son los que pagan sus impuestos.Recordó que los cuatro municipios con más deuda en el país son gobernados precisamente por MC, que son Hermosillo, Guadalajara, Zapopan y Monterrey, quienes enfrentan pasivos superiores a los 1,000 millones de pesos.“No olvidemos la deuda de Monterrey que asciende a 1,922.6 mdp y es gobernada por Luis Donaldo Colosio; Hermosillo, gobernado por Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien enfrenta adeudos por 1,802.4 millones de pesos; Guadalajara, con un pasivo 1,359.1 millones de pesos, gobernado por Ismael del Toro Castro y Zapopan gobernado por Juan José Frangie Saade, que tiene un pasivo de 1,119.6 mdp, todos gobiernos de Movimiento Ciudadano”.Dijo que, en el caso de Veracruz, el Gobernador y el Secretario de Finanzas han declarado y han mostrado que la deuda que tiene no se trata de una deuda que haya contratado Cuitláhuac García Jiménez, sino de una deuda que se ha reestructurado y que viene desde hace años.El Secretario de Organización de Morena recordó que la deuda se ha incrementado ya que el gobierno del PRI y del PAN dejaron de pagar a diversos entes como municipios y organismos autónomos, sin embargo en esos momentos no veíamos criticarlo a Sergio Gil Rullán, coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano.“En el gobierno de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes se dejaron de pagar 9 mil millones de pesos por parte del Gobierno de Veracruz al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Universidad Veracruzana lo correspondiente para sus impuestos ante el SAT, deuda que por cierto ya solventó el gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, pero como Sergio Gil era aliado de estos partidos neoliberales, los encubrió y se hizo de la vista gorda”.Además, señaló que Veracruz ha logrado en los últimos años posicionarse entre los primeros lugares en el manejo de los recursos y que se han reportado en los diagnósticos y evaluaciones implementadas por el Coneval y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.