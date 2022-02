MC presta sus siglas a quien pague más para ser candidato, critica MORENA

El secretario de Organización del Comité Estatal de MORENA, Yahir Ademar Domínguez Vázquez, declaró que el partido Movimiento Ciudadano(MC) está prestando sus siglas a quien pague más para ser candidato; habló de lo que ocurre con el aspirante a la gubernatura de Quintana Roo y recordó lo vivido en las pasadas elecciones en el municipio de Cazones, donde acribillaron al aspirante a la alcaldía horas antes del voto y días después detuvieron al suplente, actualmente autoridades investigan a la cúpula del partido en el municipio.Se refirió a lo que se difunde actualmente de una entrevista en video, donde en las propias palabras de Roberto Palazuelos, hoy aspirante por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, dijera que mató al "Gordo" en medio de una balacera, hoy el diario Reforma relató que los hechos se suscitaron el 5 de octubre de 2001.“MC se ha convertido en un partido - franquicia que presta sus siglas a quien tiene o pague más, porque Movimiento Ciudadano lo único que busca es mantener su registro como partido político para obtener recursos y ese es la postura de Dante, por lo cual aquí también en Veracruz anda queriendo revivir en la vida pública, desempolvarse para tener presencia, pero los veracruzanos estamos muy despiertos y pues ya no creemos ese tipo de shows mediáticos que realiza”, relató.Dijo que esto ha provocado que MC tenga candidatos de muy dudosa reputación, ya que no evalúan ni observan la aprobación y percepción que pueda tener un ciudadano sobre los aspirantes que están proponiendo.Resaltó el tema de Cazones de Herrera, municipio del norte Veracruz, donde la cúpula de Movimiento Ciudadano está inmiscuida en el asesinato de su propio aspirante a alcalde, toda vez que quien oficialmente se volvió alcalde electo, pasó a ser señalado directamente por la muerte de su antiguo compañero y aliado político, razón por lo que está siendo investigado por las autoridades.Existe el antecedente también en el Puerto de Veracruz, que durante el mes de febrero de 2021, un par de jóvenes denunció por violencia sexual a Jesús Alberto 'N', precandidato a diputado por el Distrito 15 de Veracruz de Movimiento Ciudadano, por lo cual le fue retirada su oportunidad de competir en los comicios.Yahir Ademar, calificó de alarmante lo que está pasando en Movimiento Ciudadano, ya que aseguró que desde la dirigencia se están permitiendo estas situaciones y que el coordinador nacional del partido y también senador, Dante Delgado Rannauro, no ha querido afrontar estos temas y realiza otras manifestaciones para presuntamente usarlas de cortinas de humo y evadirlas.(…) Este mal llamado Movimiento por la Justicia donde también participa Movimiento Ciudadano va a terminar igual que la comisión de Veracruz que intentaron hacer en el Senado, no fue con el respaldo ciudadano, está en la ilegalidad y no les interesa la justicia realmente sino atacar al gobierno de Veracruz que está trabajando, en unos días esta comisión va a desaparecer”, sentenció.