MC saca de la lista a precandidato a Diputación señalado de presunto intento de violación

Luego de que la bailarina Valeria Rangel acusara al precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación por el distrito 15 de Veracruz, Jesús Alberto Camacho Carranza, de presunto intento de violación, el dirigente estatal del partido, Sergio Gil Rullán, afirmó que no será quien represente al partido en dicha postulación.



Aseguró que no cumplió con los requisitos, por lo tanto, la Comisión Nacional de Procesos Internos del MC desechará su precandidatura, determinación que se había dado antes de que se supiera de la denuncia por abuso sexual.



"La Comisión Nacional de Procesos Internos será la que entrege los documentos para evaluar ls candicaturas. De antemano sabemos que no se entregaron en tiempo y forma ciertos documentos, previo a la determinación que hará la comisión porque nosotros como comisión operativa somos ajenos al proceso de precampaña y será negativa dado que no cumplió con los requisitos", dijo.



Al tiempo, se desmarcó del abogado que el pasado 19 de febrero fue señalado públicamente por Valeria Rangel y aseguró que no es militante activo de Movimiento Ciudadano.



"El personaje en cuestión no es militante de Movimiento Ciudadano, se inscribió en una convocatoria abierta que se le hace a toda la sociedad".



Finalmente, Gil Rullán pidió que de ser comprobados los hechos de presunto intento de violación, la Fiscalía General del Estado debe aplicar todo el peso de la ley contra el señalado.