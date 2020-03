El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que se desespera porque el avance de la transformación de México va lenta debido a la burocracia y porque, acusó, existen intereses creados en sexenios anteriores que buscan seguir robando.



“Nos llevó varios años lograr el triunfo para la transformación de México, pero no va ser en vano, se los aseguro, no voy a fallarles, va haber transformación.



“Me desespera, porque a veces quisiera que avanzáramos más a prisa, pero me dejaron un toro viejo echado, reumático, mañoso y corrupto. Todos tenemos que pararlo y empujarlo”, agregó.



En un encuentro con la comunidad amuzgo y mixteca, el titular del Ejecutivo federal, acompañado del Gobernador Héctor Astudillo, indicó que “hay mucha gente del antiguo régimen que no quieren que haya cambios porque no quieren dejar de robar pero se van a ir acostumbrando. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. ¡Me canso ganso!”.