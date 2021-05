Me pidieron reelección, afirma AMLO; dije que no, “ya estoy chocheando”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que trabajadores de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, le pidieron que “se reelija” pero él les respondió: “no, que no ven que ya estoy chocheando”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo relató cómo fue su pasada gira de trabajo de fin de semana por Tabasco, Veracruz y Oaxaca.



Explicó que se reunió con los trabajadores que construyen la nueva refinería. “Que me decían: 'gracias por el trabajo' y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, mis adversarios: 'reelíjase jajaja, reelíjase'; yo les decía; 'no, que no ven que ya estoy chocheando y soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 2024 y me jubilo'”.



Señaló en la supervisión de construcción de la refinería, donde están trabajando más 30 mil obreros, recorrió planta por planta.



“Me bajaba, me tomaba fotos, no vaya ser que por esto me cepille el INE, lo único que les pedí es que no las suban”.