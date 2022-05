En reciente estudio de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Francia, se analiza la tendencia de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al desarrollo de la robótica y la probabilidad de que los robots inteligentes automaticen diversas labores humanas, desde aquellas que se realizan empleando la habilidad física hasta las que implican aplicación de conocimiento especializado.Se habla que la automatización desplazará a miles de trabajadores en tareas tan simples como limpieza de espacios laborales o domésticos, o de aquellas que requieren del manejo empírico de técnicas como lo es en la construcción, agricultura, empacadores, obreros textiles e incluso en tareas complicadas como ayudantes de comedores, preparación de alimentos y radiólogos médicos, entre otros oficios y profesiones.Por su parte, el estudio realizado por McKinsey Global Institute, informa que la pandemia del COVID-19 aceleró diversos procesos de mecanización que van entre el 25% y 40%, sobre todo en lo referente al comercio en línea; tal es el caso de Amazon en Estados Unidos donde por cada 10 robots que realizan actividades rutinarias como mover pilas de cajas, hay 1 trabajador humano cuya labor es verificar pedidos y empaquetar.McKinsey Global Institute calcula que en las próximas tres décadas la mecanización avanzará en diversas tareas, previendo que se reflejará en un 87% en el ámbito hospitalario, 83% en gimnasios, 76% en servicios bancarios y tiendas, 20% en servicios turísticos, 70% en labores domésticas, 68% en espacios educativos, 58% en transportes y 54% en construcción.Claro, esto lo prevé para los países desarrollados: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, China, Reino Unido, Italia, Canadá, mientras que, en los países con menor desarrollo, como México, el proceso de mecanización laboral se dará a un ritmo menor, pero será inevitable. Ambos estudios resaltan que entre los trabajos con menor riesgo de ser ocupados por robots están, desde luego, los que requieren pensamiento reflexivo, creatividad, gestión e imaginación, habilidades intelectuales y perceptivas que la IA y los robots portadores de la misma, no se perciben capaces de lograr, al menos no en este siglo.Es claro que los trabajos rutinarios son los que mayormente serán ocupados por robots. Por ejemplo, en la industria automotriz hay robots especializados para soldar, montaje en línea, ensamblar piezas, pintura, pulido y verificar calidad del producto, tareas antes realizadas por obreros. En agricultura los llamados agrobots realizan tareas de siembra, cosecha, fertilización y control de riego. Los robots aspiradores son cada vez más frecuentes en los hogares y en la industria de alimentos los hay para preparar alimentos, controlar el proceso de producción y empacar.También está los robots colaborativos o cobots que están diseñados para realizar tareas rutinarias, de trabajo peligroso y de precisión repetitiva, a la par del trabajo humano que aún se requiere para realizar tareas de mayor valor dentro del proceso productivo. Pero también ya existen robots educativos que funcionan como asistentes de profesoras y profesores atendiendo actividades de apoyo en procesos de aprendizaje y asistencia de tareas, como el modelo que se aplica en el Colegio Europeo de Madrid.En fin, la robotización laboral permite la mecanización de muchas actividades productivas, de servicios, educativas y recreativas, la cual irá creciendo porque reduce costos de producción, incrementa la productividad y elimina las relaciones laborales entre empleador-empleado. Las tareas rutinarias y aquellas que son predecibles por un algoritmo de IA, tenderán a ser atendidas por robots lo que, obviamente, tendrá un impacto laboral, social, económico, cultural y político, pues muchas industrias ya están incorporando robots para realizar un buen número de sus procesos productivos, situación que reduce la demanda de mano de obra.A “medida que el mercado laboral se contraiga (señala Martín Ford en su libro El Ascenso de los Robots) y se estanquen o desciendan los sueldos, el mecanismo que coloca poder adquisitivo en manos de los consumidores empezará a dislocarse menoscabando la demanda de bienes y servicios”. Esta tendencia cambiará muchos parámetros de la realidad laboral y social actual, reto que debes ser parte de la agenda pública con una visión de futuro para concebir los mercados como un recurso renovable, de lo contrario el colapso económico será brutal.Será necesario planificar una real (y no demagógica) transformación educativa que reoriente perfiles de egreso laborales desde la educación básica hasta la superior. Interactuar con imaginación para crear nuevos empleos, muchos de los cuales estarán vinculados a la programación y mantenimiento de robots, por lo que se habrá de elevar la escala de habilidades intelectuales y operativas.Establecer una política de redistribución de la renta derivada del incremento de la productividad para crear condiciones de equilibrio y equidad social que asegure un ingreso básico universal. Garantizar seguridad a la par de respetar libertad y elección individual de las personas. Si vislumbramos el futuro con objetividad y realismo, se podrá prever los retos por venir, ubicar los problemas y establecer soluciones estructurales que disminuyan situaciones de incertidumbre e impulsen el progreso social.