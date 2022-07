El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que para el nuevo ciclo escolar se dispondrá de una aplicación en la que los padres de los alumnos de Educación Básica podrán registrarlos para recibir la beca Benito Juárez.Al indicar que actualmente están pagando los rezagos en estos apoyos a estudiantes que por diversas causas no hayan podido cobrarlos, aseguró que este programa social atenderá primordialmente las zonas más pobres de Veracruz."Nos estamos preparando para el nuevo ciclo escolar, la nueva matrícula. Va a haber una aplicación y el nuevo ciclo escolar ya no va a depender de una matrícula, del director, sino que el padre de familia del joven se inscribirá y en automático la Coordinación de Becas Benito Juárez va a atender, fundamentalmente las zonas más pobres de Veracruz", manifestó.En la entrevista, Huerta Ladrón de Guevara agregó que el padrón de beneficiarios de estas ayudas seguirá creciendo, ya que se irán incorporando más y los montos a otorgarles serán mayores con el paso de los años."Al cierre del año serán 650 mil millones porque crecen los montos de los programas, crecen las coberturas, crece la diversidad de apoyos, de derechos que el Gobierno va a tener a los ciudadanos, que tienen derechos de la cuna a la tumba y que tenemos que apoyar principalmente a los que menos tienen", reiteró.Enumeró que en el Estado más de 250 mil alumnos de Educación Básica reciben la Beca "Benito Juárez", una cantidad igual de estudiantes de bachillerato y alrededor de 40 mil universitarios a través del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro"."Son miles de millones de pesos porque no es un tema de un bimestre, son diez meses al año que se pagan por bimestres, exceptuando las vacaciones", aclaró.