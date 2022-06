Medicamentos en alberca de Hospital de Alta Especialidad “están guardados”: Director

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) justificó que los medicamentos que se encuentran una alberca están en trámite de canje, luego que no tuvieron demanda.Ello luego de que en redes sociales se difundió información sobre medicinas caducas bajo resguardo en este nosocomio. Incluso se filtraron imágenes señalando que las medicinas expiraron en febrero del año en curso.Mediante un comunicado, el director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Avelino Guardado Sánchez, aseguró que no se ha ocultado medicamento caduco.“A lo que se están refiriendo en las notas de las redes sociales, es a un lote de 184 piezas de solución inyectable, que llegaron a este hospital pero que no tuvieron demanda por parte de los usuarios; y ante una situación así, lo procedente es ponerlas a disposición de otras unidades u organismos para su mejor aprovechamiento, esto desde luego mucho antes de su caducidad pero tampoco se tuvo la solicitud, por lo que fueron boletinadas para su canje y es en el proceso que se encuentran en este momento”, sostuvo.En su mensaje acusó información “malversada o malintencionada”, rechazando que estén ocultando un lote de solución inyectable.“(…) tuvimos que guardarlas en la zona de alberca porque no contamos con mucho espacio en almacén y al recibir la autorización de farmacia, se procedió a resguardar el medicamento en ese punto pero repito, para nada se está ocultando”, dice en el boletín.Añadió que ante la baja demanda de algunos medicamentos se implementa el proceso de canje, al ser “aspectos normales en la actividad de un hospital”.“(…) claro, no debe ocurrir con frecuencia, porque para eso se trabaja en la optimización de la receta médica y surtido en farmacia, así que la población puede estar segura de que estamos trabajando bien y de manera transparente”, agregó Guardado Sánchez.Cabe señalar que el lunes 27 de junio se difundió que trabajadores del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) señalaron que, dentro del nosocomio, se almacenan medicamentos caducos que nunca se utilizaron.Según fotografías y declaraciones, los medicamentos están guardados en cajas de 25 unidades de 500 mililitros cada una. Se trata de una solución que se utiliza en casos de pérdida sanguínea cuando hay un shock hipovolémico, pérdida de sangre, causado por algún trauma o un accidente.Aseguraron que el material se encontraba escondido en una alberca que se utiliza para la rehabilitación de pacientes, quienes realizan ejercicios con supervisión terapéutica.