Medicamentos oncológicos ya fueron solicitados urgentemente; pronto llegarán: Gobernador

Los medicamentos para tratamientos oncológicos que se necesitan en la entidad, ya fueron solicitados de manera urgente y en breve llegarán al estado de Veracruz, aseguró el ejecutivo del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, al referir que ya solicitó a la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, que se instrumente un medio que penalice con mayor severidad a quien robe este tipo de medicamentos.



Durante entrevista, el Mandatario estatal explicó que aún no se sabe cuál fue el motivo del robo de los medicamentos que ha dejado en situación vulnerable a los menores que los necesitan para sus tratamientos.



“Sabiendo que eso causa un daño inmediato, porque estamos atendiendo niños y adultos con este padecimiento y ustedes vieron las madres preocupadas que por esta situación se manifestaron”, expuso.



Al respecto, reiteró que se hará la compra urgente del medicamento para evitar la desatención, aunque puntualizó que este tipo de medicamento, a nivel nacional es difícil de conseguir.



“No hay suficientes, no hay dónde comprarlos y estamos buscando importarlos, haciendo una compra directa de otros países, de Argentina por ejemplo, o de otros lados, pero hay un problema con la importación de medicamentos”.



Y es que recordó que la COFEPRIS regula y tiene que hacer una serie de evaluaciones a los medicamentos y ello retrasa el envío; por tanto, se busca hacer una compra nacional.



En este punto, García Jiménez aseveró que desde el día que las autoridades se reunieron con los familiares se dio la instrucción y el día de ayer estaba por concretarse la compra nacional, de un lote que alcance para estos días.



Al cuestionarle sobre cuántos recursos se destinarán para esta compra, aseveró tajante que se invertirá lo que se necesite.



“El problema no es el dinero, tenemos ahorros suficientes para comprar, el problema es que no hay el medicamento”, insistió el Ejecutivo del Estado.



Al respecto, agregó que incluso medicamentos que tenían un precio en el mercado de 180 pesos, ahora están a la venta en mil 800 por unidad, es decir, 10 veces más su costo habitual.



“Por eso se nos hace muy sospechoso que quien atentó contra esto y robó el medicamento, está jugando con la salud de los niños y quiere afectar al gobierno”.



Para finalizar, advirtió que se dará con los responsables de este robo, pues hay dos detenidos de la administración anterior a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares y las investigaciones continuarán hasta hacer justicia al respecto.