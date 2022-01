Médicas tradicionales salvación de los más pobres ante la pandemia del COVID

Las médicas tradicionales se volvieron muy importante en la pandemia del COVID-19, sobretodo en las zonas rurales, donde no hay dinero para la compra de medicamentos o ir al médico general, señaló el sacerdote Julián Verónica Fernández.Las médicas tradicionales, es un grupo de mujeres que usa plantas medicinales para curar y prevenir enfermedades diversas surgió en la pastoral social de la Diócesis de Córdoba como una necesidad de vincular su trabajo con productores, esto de la mano con un trabajo de economía solidaria y la creación de huertos de plantas medicinales.De acuerdo al párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ellas tuvieron una formación de base desde la pastoral social y la agrupación Kolping; en total son 12 mujeres que atienden en municipios de escasos recursos dando acompañamiento con la llamada medicina tradicional o plantas medicinales.El párroco reiteró que fueron de mucha ayuda en esta pandemia pues también realizaron caravanas de salud en zonas rurales muy apartadas de áreas urbanas.Llama la atención debido a que todo lo que usan como jarabes, extractos, pomadas o pastillas es elaborado a base de plantas, es la llamada medicina herbolaria, imanoterapia y fisioterapia.A su vez imparten talleres de medicina tradicional y herbolaria a fin de enseñar a la gente a usar las plantas que tienen a su alcance y puedan resolver los problemas de salud que se van presentando sobre todo aquellas alejada de la ciudad y donde no hay servicios médicos.Aclaró que todas están capacitadas, pero si ven que no pueden, canalizan a los enfermos con médicos generales y especialistas, trabajando de manera coordinada para darle atención rápida al paciente.Finalmente dijo que este grupo de mujeres son admirables, generosas y tienen una espiritualidad samaritana.