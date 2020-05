Médico de Hospital IMSS de Veracruz Puerto denuncia que no le hicieron prueba de COVID-19

Por medio de la presente quiero hacer de conocimiento público la situación que está ocurriendo en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14 del IMSS, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” mejor conocido como “IMSS Cuauhtémoc”, donde la semana pasada un compañero médico dio positivo a COVID-19. Sin embargo, a los otros doctores que tuvimos contacto con él no han querido hacernos la prueba, aun cuando algunos ya presentamos los síntomas de la enfermedad y siendo galenos sabemos que es muy probable que sea Coronavirus.



Enfermo, con el calor del puerto de Veracruz y como muchos otros derechohabientes, he pasado el tortuoso calvario de esperar horas en el mismo hospital donde trabajo, para suplicar me hagan el examen diagnóstico y no me lo quieren realizar. Pasé horas y días buscando a mis superiores para que me ayuden y algunas autoridades a las que acudí de este nosocomio están en una pésima actitud, altanera, negativa y no autorizan hacerme los exámenes médicos, pese a que soy trabajador del mismo hospital y saben que pude contagiarme en el desempeño de mis funciones. Y estoy seguro que si fuera su caso personal o un familiar, ellos rápidamente realizarían la prueba.



Salvo la mejor opinión de la ciudadanía; considero que si los empleados de la salud estamos dispuestos a arriesgar la vida en esta hermosa profesión y ayudar a la gente, bien podrían tratar mejor a su personal y apoyar para que nos hagan la prueba si presentamos los síntomas.



Creo mucha gente se pregunta; si una persona es portadora del virus pero no le quieren hacer los análisis entonces aunque esa persona que se recupere nunca sabrá si tuvo COVID-19 y las estadísticas del Gobierno siempre estarán mal.



Finalmente, para no hacer más larga esta amarga historia; no pude lograr nada en el IMSS y tuve que acudir a un hospital privado y pagar $950 de una consulta (paradójicamente siendo yo médico) y luego pagar $3,500 de la dichosa prueba; dinero que no tengo y que tuve que pedir prestado y endeudarme porque nadie quiso ayudarme en el hospital público donde laboro.



Agradezco mucho se haga pública mi queja y se pueda lograr, si no por mí porque ya es tarde, por todo el personal médico que está al frente de la batalla, que se ha contagiado y no lo apoyan, en verdad deseo no siga sucediendo.



Atentamente

Médico del IMSS 14