Médico de Veracruz critica el “estúpido egoísmo” de vacacionar en pandemia

Desde su cama en la clínica del IMSS en Poza Rica, donde se encuentra internado por COVID-19, el médico internista Alberto Hernández Decuir pidió a la población evitar el “estupido egoísmo” de vacacionar ante el riesgo de una tercera oleada de COVID y el peligro para personal de salud.



Por WhatsApp, difundió una carta dedicada a la sociedad civil, pero especialmente a vacacionistas y empresarios.



"Es muy triste para mí la no comprensión de ustedes, que no entienden que vivimos en una situación de pandemia, donde sólo se espera mayor muerte, sufrimiento e internamientos. Si salen de vacaciones sólo van a llevar dolor a sus familias, los hoteles sólo van a hospedar la enfermedad, los restauranteros que sólo van a tener dolor a cambio de ciertos ingresos”, advirtió.



Hernández Decuir recordó que trabajadores de la salud se arriesgan mientras la ciudadanía quieres disfrutar de Semana Santa.



“Entiendan que atrás de todo esto hay mucha gente como médicos, enfermeras, camilleros, químicos, intendencia y todo el digno personal de salud que está arriesgando e incluso perdiendo su vida y familiares por su estúpido egoísmo de disfrutar unas vacaciones.



“Les pido nos veamos como hermanos y nos apoyemos los unos a los otros, haciendo un llamado a todas las iglesias, ayuntamientos, parques, centros recreativos, restaurantes, hoteles, jóvenes, empresarios, sumándose para frenar esta oleada de enfermedad y muerte”.



Por ello, llamó a “desanimar” el turismo como medida para parar el coronavirus.



“Cuidemos a los que amamos y la mejor manera de hacerlo es frenar esta pandemia que nos está matando, separando familias, destruyendo hogares es ¡quedándose en casa!”.



En su mensaje, Hernández Decuir agradeció la atención del equipo médico donde está siendo atendido y donde presta sus servicios profesionales.



“Aprovecho para dar toda mi gratitud hacia el excelente y maravilloso personal de salud que nos atiende con la vida, que lamentablemente no se les ha dado el reconocimiento a la titánica labor que venimos desempeñando en esta situación tan delicada y difícil”.



Por su parte, el médico pediatra y neonatólogo, Héctor Lira de la Vega, confirmó la veracidad del texto ya que fue la familia del doctor Hernández Decuir quien lo promueve en redes sociales para crear conciencia social y sensibilidad ante la pandemia del coronavirus.