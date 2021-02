Médico expone deficiencias en Hospital Regional de Río Blanco

El médico Joaquín Hernández González, quien labora en el Hospital Regional de Río Blanco, denunció que el tomógrafo de ese hospital no funciona al cien por ciento y que el Centro de Atención Médica Expandida (CAME) ubicado en el edificio de lo que será la Unidad de Salud Mental desde diciembre no está dando servicio.



"Tenemos también problema porque se cerró la consulta externa desde hace un año, los quirófanos se remodelaron y funcionaban tres, ahora solo dos. La tomografía de cráneo funciona uno o dos días y es el arma más importante para hacer el diagnóstico por COVID-19 por el daño pulmonar".



Ante este panorama, el galeno acudió a ver al presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí López, para pedir que sea intercesor con las autoridades de salud, a fin de que se resuelva el problema.



En este sentido el alcalde le indicó que el CAME que ahora es un sitio dedicado al COVID-19, es estatal y en eso no tiene injerencia la autoridad municipal, pero consideró que es necesario otorgar el servicio de calidad para todos los pobladores de diferentes municipios.



Pidió que se haga una carta de parte de los médicos para pedir las mejoras y exponer el tema. "Este tema me interesa porque en ese nosocomio se atiende gente de Orizaba".