Médico llama a mantener cuidados por COVID

"Tenemos que entender que este bicho del COVID-19, este canijo virus, llegó para quedarse en el mundo, no lo vamos a expulsar y debemos continuar con el cuidado para que ya no haya más contagios", externó el médico Juan Del Bosque Márquez, quien ha atendido muchos casos de pacientes positivos.El galeno, quien en carne propia enfrentó este virus al inicio de la pandemia y que pasó alrededor de 45 días hospitalizado, consideró que se han relajado las medidas no tan sólo de manera personal, sino también en los comercios y muchos lados que visitamos."Las autoridades estatales y nacionales han hecho mucho alarde de que estamos en semáforo verde y que no hay peligro, sin embargo, los casos de COVID-19 han ido creciendo en cuanto a contagiosidad y no son tan peligrosos los que se han documentado pero sigue habiendo mucho contagio".Por lo que exhortó a que desde casa se tomen precauciones como lavado de manos frecuente con agua y jabón; utilizar soluciones con alcohol, pinol para poder desinfectar superficies donde trabajamos; utilizar el cubrebocas porque es básico, así como mantener sana distancia.Aunque dijo que es importante la reactivación económica, también se debe de tomar muy en cuenta la protección de la salud a través de las medidas necesarias para evitar el aumento exponencial de los casos.Es de resaltar que de acuerdo con la última actualización del 19 de junio, la quinta ola de COVID-19 sigue tomando fuerza en Veracruz y Estados del país. Datos de la Secretaría de Salud Federal exponen que en la entidad por cada 100 pruebas, 60.7 dan positivas al virus cuando la media nacional es de 42.4.