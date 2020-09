Médico originario de San Juan Evangelista recibe presea “Miguel Hidalgo”

El médico cirujano Erick Alberto Gómez Lara, originario de Juanita, municipio de San Juan Evangelista en el sur de Veracruz; fue uno de los 58 trabajadores del sector salud del país a quien se le otorgó el galardón “Miguel Hidalgo”, en grado collar, de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 16 de septiembre, por los servicios prestados en la lucha contra el coronavirus.



Se trata del único veracruzano que tuvo la distinción, quien actualmente se desempeña como jefe de clínica del Área de infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y de hospitalización-COVID-19 de la Clínica-Hospital del ISSSTE de Coatzacoalcos.



El galeno de tan solo 28 años, antes de la pandemia se desempeñaba como médico eventual de guardias y suplencias en el área de consulta externa y urgencias, tiene 3 años de antigüedad en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y comenzó desde el pasado 25 de marzo a trabajar en el IRAS.



La noticia del galardón la recibió el pasado miércoles 9 y aunque se quedó sin palabras por el aviso, se preparó para poder estar en el lugar el 15 y 16 de septiembre.



"Fue a través de una llamada el miércoles pasado, me llamaron de México de la dirección normativa del ISSSTE y me informaron que fui ganador del premio de la condecoración del premio Miguel Hidalgo y tenía que estar el 15 con el director general del ISSSTE en México y el 16 para recibir la condecoración por el presidente. Fui el único veracruzano.



Fue un momento en que me quedé sin palabras, en ese momento no sabía cómo expresarme, extasiado de felicidad al saber que fui nominado por mis compañeros, porque todo el personal podía votar y también pacientes recuperados de covid, siento esa alegría de que tuvieron confianza y tuve el apoyo para recibir esta condecoración y que fui en su representante de personal médico, enfermería, camilleros, intendencia y demás", dijo.

Añadió que la clave del éxito en la clínica del issste Coatzacoalcos se ha logrado con base en el trabajo en equipo y la organización que llevan entre el personal de enfermería y personal médico.



Además de estar con el presidente, Erick tuvo la oportunidad de reunirse con el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien mandó un mensaje a los médicos veracruzanos de la institución.



"Que sigamos cumpliendo, laborando, esforzándonos, que todo esto tendrá pronto nuestro reconocimiento como área médica y por estar al frente del campo de batalla. Que él nos agradece mucho porque somos la primera línea en la lucha contra el covid-19", recordó.

Erick Alberto llegó al ISSSTE en diciembre del 2017 luego de haber llevado su solicitud de empleo.



Días después fue contactado y contratado como médico eventual de guardias y suplencias, donde atendía pacientes con encefalopatía hepática, diabetes mellitus descontrolada, crisis hipertensivas y demás.



Fue el 25 de marzo que por orden del hospital fue redirigido al IRAS, donde, aunque con miedo en un principio, desempeñó su actividad como hasta el momento.



"Por un momento tuve que ocultarle a mi familia que estaba en esa área por miedo a contagiarlas y obvio siempre con mis medidas de distanciamiento, de higiene, lavado de manos, baño antes de salir del hospital y al llegar a mi domicilio, pero lo tomo de buena manera como parte del área IRAS, sí al principio con miedo porque es una enfermedad nueva, pero siempre el Instituto me otorgó el equipo de protección completa y contamos con el apoyo, nunca nos dejaron a la deriva.



Ya después por las jornadas intensas de trabajo porque son de 12 horas se enteraron y les comenté, obvio que bien protegido y con cuidados", reveló.



El galeno reconoció que es difícil estar en área hospitalaria y ver que diariamente llegan constantes pacientes por covid, por la neumonía que causa y sus complicaciones, pero dijo que siempre ha otorgado palabras de apoyo a sus pacientes.



"Hay momentos de lagrimas, de tristeza, por el saber que no puede uno ver a su familia por miedo a contagiarlos, a las amistades, ha sido un cambio por la nueva normalidad que se está implementando por nuestras directivas de salud, pero a seguir la guardia, obvio esto no acabará pronto y debemos seguir con las recomendaciones que se hacen", explicó.



Ante la relajación que ha tenido la población en los últimos días, lanzó un mensaje para todos aquellos que aún no han tenido covid-19.



"La verdad uno está cansado por las largas jornadas de trabajo diarias, son 12 horas que está uno ahí, luego los traslados que se hacen a Veracruz, por eso les pedimos que no bajen la guardia, que sigan recomendaciones, uso de cubre bocas cuando salgan, etiqueta respiratoria, lavado de mano, distancia, esto puede hacer la diferencia y salvar vidas. Ya está muy confiada la población", finalizó.



DATO



Según la convocatoria de la condecoración, las preseas Grado Collar están dirigidas a los trabajadores del sector salud que formaron parte de los equipos Covid-19. Por esta acción se entregará 100 mil pesos a los galardonados, un diploma y una roseta alusiva.



Es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales, para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o actos heroicos, en términos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.