Médicos de Tantoyuca conforman asociación para fortalecer su capacitación

Distintos representantes de la medicina que residen en Tantoyuca dieron forma a una asociación de médicos que tendrá como objetivos fortalecer la capacitación, gestión y control de cualquier padecimiento que ponga en riesgo a la población; el vocero de salud a nivel municipal, Fernando Castillo, aseveró que el conjunto de varias instituciones privadas y públicas dará paso a tener una mejor sinergia de trabajo, evitando que enfermedades como coronavirus, dengue y otras vulneren la salud de ciudadanos, tras ser testigo de la formación de una asociación.



Más de 40 especialistas, entre los que se encuentran encargados de áreas públicas de salud en Tantoyuca, así como galenos del área privada de distintas especialidades, acudieron al llamado del asesor en salud, Calixto Corona Hernández, para conformar la primera asociación certificada que viene a darle prestigio a los servicios que se fomentan en cada método terapéutico que aplica cada uno de los encargados en contrarrestar padecimientos de la población de Tantoyuca.



“Tratamos de apoyar a la comunidad de doctores de cada una de las ciudades donde se integra una asociación, actualmente se ha generado la confirmación de más de 43 en alrededor de 29 años; la idea es que puedan obtener cursos, que haya una certificación constante y que se tengan nuevas modalidades para incrementar los conocimientos en cada uno de los integrantes, que tengamos médicos de calidad y que su atención pueda generar seguridad a los pacientes al recibir los servicios”, explicó el presidente de la Asociación Mexicana de Médicos, Corona Hernández.



Se informó que gracias a esta asociación, se iniciarán con capacitaciones virtuales, una guía vía telefónica para la asesoría gratuita, además de coadyuvar con varias instituciones para buscar soluciones a algunas circunstancias planteadas por médicos de Tantoyuca que ahora integran está asociación que será filial de una asociación general con sede a nivel nacional y estatal.



“Existen entornos donde tenemos muchos médicos que una vez que concluyen la carrera no se han capacitado, no se certifican y lo que estamos buscando es hacerles llegar la capacitación para que puedan hacer un examen y puedan validarse, lo cual se traduce en mejores resultados con atención a toda la población”, ratificó el integrante de la Asociación Mexicana de Doctores con sede en Poza Rica.



Por su parte, el vocero de Salud Municipal, Fernando Castillo Acevedo, manifestó que la integración de esta asociación tiene el objetivo de trabajar en conjunto con médicos de Tantoyuca, los más de 40 especialistas que habrán de integrarlo marcarán un precedente, pues tras 30 años de no haberse consagrado grupo de expertos en medicina, será un punto de partida para convenios de trabajo y capacitación continua, donde el Ayuntamiento debe de coadyuvar a cada llamado.



En Tantoyuca, la asociación quedó encabezada por los doctores y especialistas, Delfino Bautista Raga, Armando Landa Tello y Jorge Castellanos García; quienes habrán de promover la unidad y que se vayan estableciendo mecanismos que lleven a la mejora en materia profesional, mediante la capacitación, así como favorecer a la gestión de cada uno de los agremiados.