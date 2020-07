Médicos de Veracruz están agotados, abrir más hospitales COVID no bastará

De no aplicar medidas homogéneas en Veracruz y ampliar el personal de salud, los Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19) en Xalapa y la conurbación de Veracruz puerto, así como en Coatzacoalcos, resultarán insuficientes ante la pandemia del SARS-CoV2.



El académico de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Fidel Mendoza González, alertó que dichos CAME C-19 carecen de equipamiento especializado, por lo que el número de camas disponibles para pacientes graves siempre ha sido limitado.



Al respecto, consideró que la apertura de los Centros COVID puede crear una falsa idea entre la población de que se cuenta con suficiente capacidad hospitalaria en caso de que las cifras de contagios continúe aumentando, lo que es falso.



"La mayoría de hospitales en Veracruz no dan para crecer más y no cuentan los elementos para ello. Pero la medida no es tener más respiradores, el personal de Salud ya está agotado, no hay quien atienda a esos pacientes en el caso de que sigan llegando más y más: no es sólo ampliar un espacio, se requiere ampliar todo con equipo y personal que ya lleva semanas atendiendo la contingencia", sostuvo.



Hizo hincapié que al momento en que el Gobierno anuncia la apertura de los Centros se puede generar una falsa idea de que hay atención médica garantizada para pacientes.



“Si las ampliaciones que se están haciendo fueran a las unidades hospitalarias sería diferente pues habría más personal; pero los Centros son para pacientes que no tienen complicaciones y sólo requieren atención en oxígeno o cosas de este tipo.



“El problema no sólo es la falta de respiradores o camas, es que el personal se está agotando, está llegando a su límite y no hay quién atienda a más y más pacientes; se requiere a pacientes y más personal”, mencionó.



Agregó que a esto se suma que los ciudadanos siguen teniendo otras enfermedades, padecimientos o requieren otro tipo de intervenciones ajenas a la pandemia, sin embargo la respuesta ahora es más limitada que en el pasado.



Mendoza González opinó que el Gobierno de Veracruz y la Secretaría de Salud no reaccionaron adecuadamente ante los contagios, pues al iniciar la contingencia no se aplicaron medidas homogéneas para los 212 municipios y es evidente que hay descoordinación entre las autoridades estatales y algunos Ayuntamientos.



En su opinión este es el caso del cierre a la vialidad y supervisión al comercio y el transporte en las 38 demarcaciones con más contagios, acciones que no se aplicaron a otros municipios que forman parte de conurbaciones y que también tienen elevados índices de transmisiones de COVID-19.



Recordó que hace un mes en Veracruz se intentó iniciar una "nueva normalidad" en medio de un descontrol generalizado, de ahí que apenas se llegó al semáforo naranja una semana después nuevamente se tuvo que subir al color rojo o de alerta máxima.