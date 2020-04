Médicos del Hospital Regional de Veracruz se protegen del virus con bolsas de plástico

Médicos del Hospital Regional de Veracruz, copiaron la idea de galenos españoles para elaborar trajes especiales que utilizarán con pacientes con síntomas de COVID-19: se trata de overoles hechos con bolsas de plástico.



Ante la falta de insumos adecuados, el personal médico retomó la iniciativa para suministrarse de protección debido a que en Veracruz no se ha suministrado este tipo de equipo para quienes atienden a los enfermos del virus.



"Es una idea de los españoles, los españoles están haciendo eso porque se les acabaron los overoles y si aquí no están llegando los overoles, entonces hay que hacer", dijo Sergio Miguel Gómez Dorantes, médico del nosocomio.



Quienes atienden la emergencia por el coronavirus en España se quedaron sin este tipo de protección ante el incremento de pacientes y desabasto de equipo, por ello, diseñaron este prototipo sencillo para el que se requiere una bolsa grande y gruesa, como las de la basura.



“No es una idea mía, es una idea que sacamos en Internet de médicos españoles, cuando se les acabaron los overoles diseñaron los suyos, aquí la situación es diferente el equipo nunca llegó”, dijo.



Gómez Dorantes, quien trabaja en el área de Urgencias, afirmó que el personal está expuesto sin la protección adecuada.



“De no tener nada para enfrentar la pandemia, pues que Dios nos bendiga, no somos responsables, los irresponsables son los que no mandaron los insumos”.



En el tutorial que usaron, el personal médico del Hospital de Getafe explica cómo elaborar batas u overoles en caso de que se acaben los sumninistros.