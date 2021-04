Médicos del IMSS piden a veracruzanos seguirse cuidando del COVID

Con el propósito de que no aumente el número de casos de COVID-19 tras las vacaciones, personal médico de Orizaba promueve la campaña "No Te Subas a la Tercera Ola”.



Médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Sur pidieron a las personas cortar las cadenas de transmisión por COVID-19, con ello evitar lo que resta de las vacaciones viajar o acudir a lugares concurridos, interactuar en forma innecesaria con personas fuera del entorno y mantener las recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas, alcohol en gel y lavado frecuente de manos.



En entrevista, el epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 en Orizaba, Lino Marañón Reyes, indicó que no es argumento válido decir que las playas, balnearios, nacimientos de agua, lagunas y lugares recreativos se encuentran al aire libre, pues lo mejor es quedarse en casa.



Dijo que en esos lugares hay riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, si se toma en cuenta que convergen cientos de personas provenientes de diversos lugares y que durante el traslado, recorridos y hospedajes, han interactuado con otros individuos, lo que va formando cadenas de transmisión.



"Si le sumamos que, por ejemplo, en actividades acuáticas se prescinde del cubrebocas y del uso de alcohol gel y jabón, la situación se agrava, recordemos que con un ligero descuido basta para contraer el padecimiento, que si bien no en todas las personas manifiesta síntomas graves, e incluso puede pasar desapercibida la infección, la posibilidad de contagiar a alguien más vulnerable, es real".