Médicos del sector privado de Xalapa ganan amparo para ser vacunados

Médicos del sector privado de Xalapa lograron amparos para que la Secretaría de Salud los vacune contra el COVID-19, luego de que al acudir a inocularse cuando correspondió al personal médico les fue negado el servicio.



Por tal razón, un grupo de médicos privados de Xalapa promovió los juicios de amparo 345 y 346 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, logrando que el Juez Federal ordenara la correspondiente aplicación de la vacuna.



Los médicos de manera particular se quejaron de violación a sus derechos humanos derivado del incumplimiento de la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México y la Estrategia Conjunta de Vacunación Nacional, que llevan a cabo las autoridades federales y estatales, materializado en la omisión de vacunar a los quejosos.



No obstante, son trabajadoras de la salud de primera línea de contacto con pacientes infectados del virus en comento, sin embargo, la omisión de las autoridades se justificó en el hecho de que son del sector privado y no del público.



Ante los argumentos presentados, el Juez Federal concedió la suspensión de plano al acto reclamado, para efecto de que las autoridades responsables apliquen la vacuna a los quejosos en las mismas condiciones que al personal de salud del sector público, de conformidad con lo establecido en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la COVID-19 en México.



Lo anterior, dado el riesgo que los quejosos corren de perder la vida, o de ser contagiados con el virus y contagiar a su vez a otras personas con las que tienen contacto, lo que desde luego en nada beneficia a la sociedad, pues implicaría que las personas encargadas de atender a los pacientes de determinada enfermedad se conviertan en agentes de contagio, poniendo a su vez en riesgo la vida de otros más vulnerables que ellos.