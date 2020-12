Médicos que no atendieron COVID son “traidores a la patria”: Secretario de Salud

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, llamó “traidores a la patria” a los médicos de la entidad que se ampararon ante Juzgados para no atender a pacientes de COVID-19, acto que calificó como “escabroso”.



El funcionario afirmó lo anterior durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, este miércoles, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.



“Es escabroso para nosotros como médicos, trabajadores de la salud, el hecho de que hayan trabajadores que se ampararon, y un juicio de amparo debe tener una justificación y aquí la justificación es ‘no atender pacientes de COVID’.



“Y me refiero más a médicos y enfermera amparados, que afortunadamente son pocos, porque este es nuestro trabajo, esta es nuestra vocación, de estar al frente de enfermedades en ocasiones mortales como cuando inicio el VIH, nosotros los médicos fuimos los que entramos sin miedo, sin temores, con un conocimiento científico de lo que son las enfermedade”, dijo.



El Secretario hizo referencia a Coatzacoalcos, donde una decena de médicos procedieron ante la justicia para no atender a enfermos de coronavirus.



“Y qué desgracia. (...) Vieran ustedes qué dolor porque era el momento en que necesitábamos la mano del médico para ayudar a tanta gente infectada que llegaba a nuestra sala de urgencias, y qué triste ver a 10 médicos sentados por allá y amparados.



Ramos Alor incluso afirmó que dichos amparos tenían “mucha deficiencias que cualquier estudiante de derecho identificaría”, pues el mismo personal de Salud hacía sus dictámenes para obtenerlos.



“Y eso da tristeza porque eso es una traición a la sociedad y a la patria y nos dolió mucho pero respetamos también esa decisión de esos médicos que se ampararon para no tratar a los pacientes infectados de COVID.”