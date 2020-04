Médicos, sin equipo: hospitales se protegen de virus hasta con bolsas para basura

En plena contingencia de coronavirus, personal médico en la conurbación Veracruz-Boca del Río se ha visto en la necesidad de improvisar su propio equipo de protección, utilizando incluso bolsas para basura.



“Autoridades han dejado descubierto al personal médico, de enfermería y personal de intendencia de hospitales, sin cubrebocas ni líquido para desinfectar, han dejado incluso trabajar con bolsas de basura para recibir a los pacientes con probable infección”, dijo Nobella Hernández, exempleada del Hospital General, quien habló por sus colegas que laboran en otros centros de salud y que prefieren guardar el anonimato.



Por esta razon, enfermeras comenzaron una colecta de insumos y materiales para enfrentar la pandemia de COVID-19.



Según explicaron, el material que logren reunir será donado al Hospital General de Veracruz, al Hospital de Tarimoya, al Hospital 71 del IMSS en Díaz Mirón y demás nosocomios donde se atienden casos probables de contagiados.



Desde el lunes y hasta el próximo viernes, permanecerán de 17:00 a 20:00 horas en la Plaza de la Soberanía, ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho.



Señalan que la preocupación del gremio es contagiarse y no poder ayudar a tratar a los pacientes que siguen llegando a los hospitales.



Las enfermeras piden apoyo para adquirir guantes, gel antibacterial, batas, jabón, cloro, toallitas desinfectantes, kits con gorros y principalmente cubrebocas, que en algunos hospitales no tienen.



Nobella Hernández, enfermera en el sector privado, lamentó que hasta ahora no han tenido buena respuesta, esperando que en estos dos últimos días la recaudación mejore. Ayer jueves, lamentó, se fueron “en blanco”.