Médicos y enfermeras enfrentan agresiones por COVID-19, en Xalapa

El médico anestesiólogo del Centro de Alta Especialidad (CAE) "Dr. Rafael Lucio", Miguel Ángel Franco, dio a conocer que en la capital del Estado, han ocurrido agresiones a personal de la salud derivadas de la pandemia COVID-19.



"En Xalapa sí ha habido agresiones, más que nada al personal de enfermería, de los médicos algunos ya han sufrido agresiones no físicas, pero si verbales".



Ante esta lamentable situación, pidió que la gente sea más consciente y solidaria con el personal de salud.



"Queremos que nos traten por respeto y sobre todo que nos den lo que nosotros necesitamos para trabajar".



Aunque dijo que, en el CAE, ya hay saturación por pacientes de COVID-19, aún cuentan con medicamentos e insumos para seguir atendiendo a la ciudadanía que lo requiera.



"En el CAE si tenemos los insumos necesarios, no hay de sobra, pero si estamos al corte del día. La gran mayoría si los tiene. Está saturado ahorita".



Para finalizar, solicitó que ya no se reduzca más el presupuesto para el sector salud, pues cada año por esta problemática, hay repercusiones en varias áreas de hospitales y clínicas.