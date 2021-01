Medidas “estrictas” contra COVID en Chicontepec sólo pegan al comercio indígena

Comerciantes provenientes de comunidades indígenas y locatarios de la cabecera resiente la restricción que implementó el Gobierno Municipal de Chicontepec, luego de que las estrategias no fueron las adecuadas afectando la economía; cientos de comercios ambulantes y fijos tuvieron que cerrar o no vender, incluyendo a algunos de giro esencial.



Aunque la medida fue enviada por el Gobierno que preside, Pedro Adrián Martínez Estrada, no todos los comercios o giros acataron la disposición, entre ellos algunos denominados no esenciales, complementado con ferreterías, de telefonía o dedicados a la venta de electrodomésticos ligados a una cadena nacional.



Mientras los comerciantes indígenas que aprovechan los domingos de plaza para instalarse sobre el primer cuadro de la ciudad fueron sorprendidos por la medida implementada por el gobierno municipal; algunos tuvieron que regresar a sus comunidades sin ningún ingreso y pese a solicitar permiso para vender productos de la canasta básica, los encargados en cada retén les daba indicaciones para que retornarán a su lugar de origen.



“Que nos dijera no van abrir, pero de les va ayudar económicamente, y así no hay problema, cualquier comerciante se va tranquilo en su casa, a respetar lo que piden y sino uno tiene que ver la manera de llevar sustentó a la casa; preocupante la verdad, es preocupante para que salga adelante el pueblo, sobre todo los indígenas, que vive uno como comerciante al día” explicó una ciudadana dedicada a la venta de artículos de abarrotes.



Varios ciudadanos con domicilio en la cabecera también fueron testigos de las reglas sanitarias que se impusieron en Chicontepec del 28 de enero al 2 de febrero; no obstante acusaron de haber empleado una estrategia que daño la economía y detuvo el abasto de alimentos o productos básicos.



“Ellos sobreviven de eso, viene a vender sus productos a la plaza de los domingos, y lamentablemente está situación hace que su economía baje; muy crítico todo esto, si debieron de dejar poner uno, dos o tres tiendas para abastecernos, ahorita no hay nada, ya no son las mismas ganancias y ventas; a pesar de haber enfermos de covid, si observa hay filas afuera de Elektra que ellos si abrieron”, recalcaron algunos pobladores de la cabecera que son testigos de la circunstancia.



Algunos vecinos de la zona donde se ubica la plaza de comercios indígena ratificaron que debe el gobierno municipal elegir otro tipo de métodos para evitar que el comercio local se vea afectado.



“Está muy mal porque hay mucha gente que viene de comunidades que no sólo viene a vender, sino también para nosotros que buscamos conseguir alimentos, y los de son los comerciantes indígenas los que deben ser ayudados por las autoridades municipales; la mera verdad no están haciendo nada para combatir la pandemia de forma inteligente, la estrategia está mal empleada, es prioridad la alimentación y la economía, sin ingresos no comemos” citó un poblador, Zavala Fuentes.



“Es lamentable que se cierre un domingo, donde la gente de las localidades viene a vender sus productos, si son alternativas para que bajen los casos de COVID, se debe pensar en el tema de la economía y encontrar una forma de no afectar tampoco a los que menos tienen; el alcalde debió buscar otro tipo de alternativas, no sabemos quién lo esté asesorando, pero creo que es una medida muy tajante en cerrar negocios en el pueblo, cuando la movilidad se sigue manteniendo, hay mucha gente en las calles desesperadamente buscando los víveres” dijo Torres Martínez, residente de la cabecera.