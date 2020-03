Medidas por contingencia afectan economía y modo de vida en región de Orizaba

Este sábado no fue igual al anterior, pero sí el principio de una serie de cambios operativos en instituciones, almacenes y dependencias, como resultado de los protocolos de prevención para no contagiarse de coronavirus.



La cuarentena, como le llaman ciudadanos a la fecha del 20 de marzo en que la SEV decretó el adelanto de vacaciones será recordado por muchos. Previo al ausentismo escolar, el primer indicio en la desaceleración de la economía regional lo vivió el transporte público.



Este día, las calles de la ciudad de Orizaba, pero también de Municipios de la región lucieron semivacías. Algunos comercios que no son de primera necesidad no abrieron y los bancos marcaron protocolos de sanidad.



En los accesos instalaron carteles con recomendaciones de operatividad para usuarios y clientes, para todos la solicitud es la misma, no el ingreso de más de 10 personas.



Pero afuera no se cumple el modelo operativo de la "sana distancia", y esto se observa en las filas de personas con una distancia apenas de 30 centímetros. Expuestos al sol, hombres, mujeres y adultos mayores deben aguardar entre 15 y 20 minutos para ser atendidos.



Los parques donde adultos mayores se sentaban por horas a platicar, hoy lucen vacíos. La gente se limita a ir y venir por trabajo o compra de insumos donde quienes atienden llevan guantes de látex y cubrebocas.



Las tiendas o supermercados recomiendan el ingreso de una o dos personas como máximo para surtirse de mercancía. Esta se limita a tres productos en el caso específico de medicamento y ciertos tipos de alimentos.



A pesar que se emitió información para evitar las compras de pánico, éstas se siguen dando, principalmente en alimentos enlatados, cereales, bebidas y medicamentos.



La gente en las calles comenta sobre los siete casos confirmados en Veracruz y los cuatro sospechosos en Orizaba donde autoridades municipales ya aplican medidas sanitarias.