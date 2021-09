Medidas sanitarias en panteón de Veracruz Puerto complican sepelio a deudos

Familiares de personas fallecidas piden sensibilidad a la administración del Panteón Municipal de Veracruz, para que les permitan acceder con vehículos al cementerio, porque en medio del dolor de perder a un ser querido, deben cruzar cargando cruz, flores y coronas.



Afirman que dadas las medidas sanitarias, saben de las restricciones, no obstante, los deudos saben acatar las recomendaciones, sólo piden que les faciliten el proceso.



"Pensábamos que nos iban a dejar meter el taxi con las flores pero dicen que no, pues nos deberían de dar una oportunidad, como le acabo de repetir la cruz pesa, las flores y está lejos el lugar a donde vamos a trasladarlo", señaló Ingracia Reyes



Exhiben que hay un límite en el número de personas que ingresan en cada servicio de sepultura, sin embargo, aunque argumentan que es para evitar contagios de Coronavirus, ocasionan que afuera del cementerio se aglomeren las personas a la espera de que se les permita el acceso.



"No deberían de ser así, porque ahora sí que con este dolor que tiene uno verdad, ¿más sensibilidad, ¿que pediría? Pues que nos apoyen en este momento, que nos dejen acarrear las cosas", dijo Graciela Saldaña.



El Panteón Municipal de Veracruz está administrado por el Ayuntamiento porteño, mismo que se encuentra con la problemática de sobrecupo.